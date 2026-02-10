Cadillac F1 ficha a Marc Hynes, ex manager de Hamilton, como Director de Competición

El rumor llevaba tiempo en el aire, pero Cadillac lo ha confirmado este martes : la escudería estadounidense, que disputará este año su primera temporada en la Fórmula 1, ha hecho oficial la incorporación a su equipo directivo de Marc Hynes como responsable de competición.

«En sus nuevas funciones, Hynes se encargará de que el equipo alcance un rendimiento óptimo en todas sus actividades relacionadas con la competición», se lee en el comunicado publicado hoy.

«Desempeñará un papel fundamental en la armonización del grupo de pilotos y de ingenieros, la racionalización de los procedimientos y el refuerzo de la colaboración entre los departamentos técnico y deportivo con el fin de crear un entorno de equipo eficaz, competitivo y disciplinado».

«Hynes gestionará el programa de pilotos de Cadillac, que incluye a los titulares Valtteri Bottas y Sergio Pérez, al piloto reserva Zhou Guanyu y al piloto de pruebas Colton Herta».

Lewis Hamilton celebrando su 69.ª pole position con Marc Hynes. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Marc Hynes ya cuenta con una larga trayectoria en la Fórmula 1 como mánager de pilotos. La relación más conocida es, evidentemente, la que le une a Lewis Hamilton, de quien es amigo íntimo al margen de cualquier actividad profesional.

Conoció a Hamilton en la época de Manor en la Fórmula Renault y la F3, y lo acompañó entre 2007 y 2015, antes de convertirse en el hombre de confianza del futuro siete veces campeón del mundo a partir de ese año para dirigir el «Proyecto Cuarenta Cuatro», creado un año antes.

Ocupó este puesto, al tiempo que asistía a Hamilton en el día a día, hasta 2021, año en el que ambos se separaron por primera vez en buenos términos. A principios de 2024, Hynes se reunió de nuevo con Hamilton para ocuparse de los aspectos deportivos del piloto en el día a día, poniendo menos énfasis en la cuestión del marketing que antes.

Cabe señalar que, entre 2021 y 2024, Hynes desempeñó un papel esencial en la gestión de Zhou Guanyu, que fue piloto de Alfa Romeo/Sauber, todo ello mientras trabajaba junto a su socio y antiguo compañero en Manor/Marussia en la empresa «Equals Management», es decir... ¡ Graeme Lowdon, hoy al frente de Cadillac.

«Crear un nuevo equipo en la Fórmula 1 es un reto poco común, y estoy encantado de contribuir a dar forma a la cultura, los procedimientos y los estándares de rendimiento desde el principio», declaró Hynes. «Contamos con una plantilla de pilotos sólida y diversa, y me esforzaré por instaurar la claridad, la cohesión y la disciplina necesarias para que todos, tanto pilotos como ingenieros, puedan dar lo mejor de sí mismos».