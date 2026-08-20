Max Verstappen renueva con Red Bull hasta la temporada 2030

Max Verstappen puso fin a cualquier especulación sobre su futuro en la Fórmula 1 al firmar un nuevo contrato con Red Bull hasta finales de 2030.

Aunque el acuerdo actual de Verstappen ya se extendía hasta finales de 2028, su desagrado por la nueva generación de coches y sus incursiones en otras disciplinas del automovilismo habían generado dudas sobre si cumpliría todo su periodo con el equipo.

Pero Red Bull había mostrado interés en ampliar su relación con el tetracampeón del mundo, que se ha convertido en la piedra angular de su programa de F1.

Antes del último Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana, el equipo con sede en Milton Keynes anunció un nuevo acuerdo de dos años además de su contrato existente, comprometiendo al neerlandés con el equipo hasta el inicio de la próxima década.

Para cuando expire el nuevo contrato, Verstappen habrá pasado 15 temporadas con Red Bull en la F1, tras unirse a mitad de 2016 después de su ascenso a mitad de temporada desde el entonces Toro Rosso.

"Estoy muy contento con la extensión del contrato. Tenemos a la mejor gente y me entusiasma seguir trabajando junto a todos para volver a lo más alto", dijo Verstappen. "Este sigue siendo el objetivo último por el que todos hemos estado trabajando y que seguiremos persiguiendo. Quiero dar las gracias a Red Bull, Laurent y a todos en Oracle Red Bull por la confianza que depositan en mí.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Trabajar con Laurent durante más de un año también ha sido fantástico; veo una visión clara que tiene para el equipo. Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo y espero con ganas el próximo capítulo, luchando por más victorias y compitiendo por campeonatos mientras seguimos dando forma al futuro de este equipo".

Red Bull ha pasado por una transformación bajo el nuevo jefe de equipo Laurent Mekies, quien asumió la dirección de la escudería de manos de Christian Horner hace poco más de 12 meses.

Verstappen ha elogiado a menudo el liderazgo de Mekies, y se entiende que el francés ha desempeñado un papel vital para asegurar su futuro a largo plazo en el equipo.

El jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, añadió: "Que Max continúe con nosotros y retener al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull, Oracle Red Bull Racing, así como para la F1 y el automovilismo en su conjunto.

"Muy pocas asociaciones en el deporte logran lo que Max y este equipo han conseguido. Desde el principio, Max ha encarnado todo lo que hace especial a Oracle Red Bull Racing: competitividad sin concesiones, determinación implacable y el valor de desafiar las convenciones. Su impacto en nuestro equipo y en la historia de Red Bull en el automovilismo ha sido transformador, y ha sido fundamental para todo lo que hemos logrado juntos.

"La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza que Max y el equipo han construido durante muchos años, así como en la confianza de Max en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión de futuro. Forjada a través de éxitos ganadores de campeonatos, intensas batallas y momentos difíciles por igual, esta relación no ha hecho más que fortalecerse, convirtiéndola en una de las mayores historias de éxito de la Fórmula 1.

"Pero aún no hemos terminado. Hay más carreras que ganar, más hitos que alcanzar y más historia que escribir. Juntos, seguimos elevando el listón con la misma determinación que nos llevó a la cima del deporte y una fe aún mayor en lo que podemos lograr. Mucho evolucionará a medida que avancemos, pero nuestra ambición permanece inalterada: unidos por una dirección, una visión, un equipo".