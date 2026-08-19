Hadjar se pierde el GP de Países Bajos de F1 por lesión y Red Bull confirma su sustituto
Hadjar ha sufrido una lesión, por lo que se perderá el gran premio de este fin de semana.
Red Bull ha confirmado oficialmente la noticia de que Liam Lawson reemplazará al lesionado Isack Hadjar en el Gran Premio de los Países Bajos de Formula 1 de este fin de semana.
El miércoles por la mañana surgió la noticia de que Hadjar había sufrido una lesión de muñeca durante una sesión de gimnasio y, por lo tanto, estaba previsto que se perdiera Zandvoort, con una decisión formal inminente.
Significa que Hadjar no puede competir en la pista que hasta ahora le ha dado su único podio en F1, tras acabar tercero para Racing Bulls durante su impresionante campaña de debutante en 2025.
Liam Lawson, Racing Bulls
Photo by: Clive Mason / Getty Images
Así que Lawson recibirá ahora la oportunidad de volver a ser compañero de equipo de Max Verstappen, después de haberlo sido durante las dos primeras rondas de 2025 antes de ser degradado de nuevo a Racing Bulls.
Pero el piloto de 24 años es ahora más maduro y ha impresionado con el equipo hermano de Red Bull esta temporada, ya que Lawson ocupa el noveno puesto tras 11 rondas, con puntos en todos los grandes premios salvo en tres.
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Esta noticia también significa un regreso a la F1 para el sucesor de Lawson en Red Bull, Yuki Tsunoda, quien se quedó sin asiento en la parrilla de 2026 tras tener serias dificultades junto a Verstappen el año pasado.
El piloto de 26 años, con 111 participaciones en grandes premios, se convirtió en reserva de Red Bull, por lo que formará pareja con el debutante Arvid Lindblad en su antiguo equipo Racing Bulls para el último GP de los Países Bajos antes de que desaparezca del calendario.
Se entiende que Tsunoda está en conversaciones para pilotar en IndyCar con Meyer Shank Racing en 2027.
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