Verstappen: "Estuve más cerca de dejar la F1 que de cambiar de equipo"

Ahora que la Fórmula 1 se reanuda con una cita en Zandvoort, Max Verstappen ha zanjado la cuestión de su futuro. Este se escribirá en Red Bull, donde ha ampliado su contrato hasta 2030. El anuncio, oficializado este jueves en la previa del fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos, tomó por sorpresa al paddock al poner fin a todo suspenso en torno al tetracampeón del mundo.

Algunos lo imaginaban dejando la F1, otros uniéndose a una nueva escudería. No será así, pero el neerlandés no oculta que su estado de ánimo al inicio de la temporada, muy receloso ante la nueva normativa, podría haber provocado el primer escenario.

"Creo que estuve más cerca de dejar la F1 que de cambiar de equipo", admitió ante la prensa en Zandvoort, donde estuvo Motorsport.com. "Pero no, todo va bien. Aunque todavía no estoy totalmente satisfecho con la forma en que funcionan los paquetes, sigue siendo la cima del automovilismo. Así que todavía quiero estar aquí."

No siento la necesidad de cambiar simplemente por cambiar, y no necesito necesariamente correr con otros colores.

Cláusulas y opciones desconocidas aparte, Max Verstappen asegura así su presencia teórica en la parrilla durante las próximas cuatro temporadas. Seis meses después de haber calificado los nuevos monoplazas como "Fórmula E con esteroides", explicó la evolución de su reflexión.

"Debo decir que, después de los primeros Grandes Premios, le dije a Laurent [Mekies]: no vengas a hacerme preguntas sobre el futuro, porque ni siquiera sé si tengo ganas de quedarme", reconoció. "Pero, sinceramente, siempre hemos mantenido las cosas muy abiertas. Y me encantan las carreras."

"Creo que he tenido muchas conversaciones muy buenas con la F1, pero también con la FIA. Y creo que estamos trabajando, digamos, progresivamente en algo que cada vez es mejor. Por mi parte, por supuesto, he aceptado la situación en la que todos nos encontramos, y simplemente intento sacar lo mejor de ella."

"Y creo que, con el año por el que he firmado, eso vuelve a abrir la puerta, quizá, a la posibilidad de volver a examinar la cuestión cuando potencialmente lleguen los V8."

Verstappen quiere terminar su carrera en Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing, al llegar el jueves a Zandvoort. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En una escudería Red Bull profundamente remodelada en estos últimos 18 meses, Max Verstappen sigue sintiéndose como en casa. A pesar de las numerosas salidas, la nueva etapa abierta con Laurent Mekies, Red Bull Powertrains y Ford ha convencido al neerlandés de continuar con su objetivo: hacer toda su carrera en Red Bull.

"Para mí, formar parte de este equipo desde hace tanto tiempo es, evidentemente, como tener una segunda familia", insistió. "Hemos ganado muchísimas cosas y vivido juntos muchísimos momentos increíbles."

"Y luego, por supuesto, con la llegada de Laurent el año pasado, creo que desde el principio nuestra relación fue realmente muy buena, muy abierta y transparente. Por eso, también por mi parte, mi reflexión se centraba simplemente en el futuro, así como en ciertas decisiones estratégicas dentro del equipo. Y para mí tiene todo el sentido continuar aquí."

"Siempre he dicho, y ya lo había dicho cuando Dietrich [Mateschitz] aún estaba vivo, que mi objetivo era terminar mi carrera en este equipo. Y creo que nos estamos acercando a ello. Por supuesto, todavía me quedan muchos años por delante, pero ese sigue siendo el objetivo."

"Por eso estoy muy orgulloso de renovar y, por supuesto, de intentar volver a la cima. Hemos saboreado mucho lo que es estar en la cima. Por eso creo que, evidentemente, tenemos muchísimas ganas de recuperar esa posición."

"Creo que sería una historia muy bonita si eso llegara a ser posible, siendo, como he dicho, descubierto por Red Bull y terminando mi carrera dentro de un mismo equipo. Porque, como he dicho anteriormente, no siento la necesidad de cambiar simplemente por cambiar, y no necesito necesariamente correr con otros colores."