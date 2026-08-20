Nuestro veredicto sobre la renovación de Verstappen con Red Bull: ¿Es realmente tan sorprendente?

Los rumores desatados sobre un sorprendente cambio a Mercedes o McLaren quedaron silenciados esta mañana cuando Max Verstappen confirmó un nuevo acuerdo para quedarse en Red Bull durante otras dos temporadas de Formula 1.

El neerlandés anunció un nuevo contrato con Red Bull que se extiende hasta el final de la era actual de la F1 en 2030, poniendo fin a cualquier especulación que circulaba sobre su confianza en el equipo y su amor por la F1... por ahora.

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Pero ¿qué significa el nuevo acuerdo para Verstappen, Red Bull y la Formula 1? Nuestros redactores comparten su veredicto sobre el fichaje.

Una primera gran victoria para Laurent Mekies

El año pasado, el nuevo jefe de equipo Laurent Mekies heredó una posición complicada en Red Bull, luchando contra la narrativa de un imperio en desmoronamiento del que figuras clave iban escapando gradualmente, incluidos nombres como la leyenda del diseño Adrian Newey, el director deportivo Jonathan Wheatley y el jefe de estrategia Will Courtenay.

La remontada de Red Bull a finales de 2025, cuando Verstappen estuvo notablemente cerca de arrebatar el campeonato del mundo a los pilotos de McLaren, alivió algunos de esos temores. Pero que el cercano aliado de Verstappen, Gianpiero Lambiase, firmara un acuerdo para mudarse a McLaren en 2028 hizo poco por disipar la idea de que, si no era un barco que se hundía, la nave de Red Bull al menos había hecho bastante agua.

El inicio de la temporada 2026 tampoco ha ido especialmente bien, con Red Bull rezagado en el desarrollo del coche mientras ocupa la cuarta posición en el campeonato, a la vez que ha sido superado en las maniobras políticas de la F1 en torno a las unidades de potencia.

Pero atar al cuatro veces campeón del mundo del equipo por otros dos años es un enorme logro para Mekies. Tener al neerlandés a bordo será fundamental para las ambiciones a largo plazo de Red Bull, y una señal de que existe cierto grado de fe en los planes de Mekies para evolucionar la estructura técnica del equipo.

La noticia de que Verstappen se queda no es una gran sorpresa, pero la extensión de dos años sí lo es, al menos en cierta medida. Los detalles del nuevo contrato aún no han salido a la luz, pero el resultado más lógico es que Verstappen será generosamente remunerado por su compromiso ampliado, mientras que Red Bull probablemente habrá comprado ese compromiso con cláusulas de rendimiento más favorables para el equipo que el acuerdo anterior, que convertía el futuro de Verstappen en un número de circo cada verano.

- Filip Cleeren

Prueba de que los rumores sobre McLaren fueron una táctica de negociación

Los rumores de la Formula 1 pasaron el verano pisándose unos a otros en las redes sociales afirmando tener conocimiento exclusivo de información interna sobre el inminente traslado de Verstappen a McLaren. Pero para quienes realmente estaban al tanto era evidentemente obvio que se trataba de un elaborado bluff.

La razón de esto es que George Russell y Lewis Hamilton ya habían cumplido las cláusulas de rendimiento en sus contratos existentes de 'dos más uno', lo que permitía a Mercedes y Ferrari activar los elementos de 'más uno', llevándolos hasta finales de 2027. Dado que estos eran simplemente los mecanismos de contratos existentes, en lugar de contratos nuevos o extensiones añadidas, pasaron sin anuncios públicos.

Dado que Charles Leclerc y Kimi Antonelli también estaban asegurados, eso cerraba los movimientos más probables que Max haría. Entonces, ¿qué podía hacer su equipo de gestión para conseguir las condiciones más ventajosas de Red Bull?

Desde la precipitada caída de RBR desde su posición anteriormente dominante a principios de 2024, Verstappen y su entorno han seguido una estrategia de "trátalos mal, mantenlos interesados", filtrando regularmente a través de plumillas afines en los medios neerlandeses que el contrato de Verstappen incluye cláusulas de rendimiento muy a su favor que podrían permitirle marcharse antes de tiempo.

Pero irse también requiere un destino plausible. Con las rutas a Mercedes y Ferrari cerradas, McLaren tenía que servir como palanca de negociación, y así se hicieron aparecer rumores de que el neerlandés intercambiaría puestos con Oscar Piastri.

Al principio, McLaren adoptó una postura de complicidad discretamente divertida, ya que sus relaciones con la gestión de Piastri se volvieron tensas la temporada pasada, por lo que dar cancha a estos rumores servía para poner a Mark Webber y a su equipo en su sitio. Pero en lugar de desaparecer, los rumores se intensificaron, en parte como resultado del irritante hábito de algunas personas de alimentar la cámara de eco de las redes sociales con la esperanza de impulsar sus propios perfiles. De ahí que McLaren empezara a pisar el freno.

Por separado, corrió la voz —no a través de los medios neerlandeses habituales, por supuesto— de que lo que el 'Team Max' buscaba realmente, más allá de garantías de que el rendimiento del coche mejoraría, era participación accionarial en el propio equipo. Es una petición importante; de hecho, es la roca contra la que se estrelló la ambición del exjefe de equipo Christian Horner.

De ahí la necesidad de mantener vivos los rumores hasta el parón veraniego, mucho después de que se hubieran apagado de forma natural. Así que la pregunta ahora es: ¿consiguió Max lo que quería?

- Stuart Codling

Más preguntas: ¿ayuda o dificulta las carreras de Max Verstappen fuera de la F1?

Estoy de acuerdo con la opinión de Fil de que la decisión de Verstappen de quedarse en Red Bull no es sorprendente en sí misma, pero una extensión sí es toda una declaración por ambas partes. Aunque el RB22 aún no ha ganado una carrera, ha mejorado significativamente a lo largo del año y Red Bull parece estar entendiendo mejor las exigencias del reglamento del 26. Quizá Verstappen se entusiasmó con el ritmo de progreso. Quizá Mekies le presentó un plan de juego a largo plazo. Quizá se añadieron unos cuantos ceros más a su salario...

Mis colegas han abordado perfectamente el lado de F1 del acuerdo ampliado de Verstappen. Así que mi pregunta es esta: ¿cómo afecta esto a la exploración extracurricular del neerlandés en los sportscars y las carreras de resistencia? ¿Ofrece el nuevo acuerdo más margen, y potencialmente más apoyo de Red Bull como marca?

Por mucho que los seguidores de toda la vida de la NLS y las 24 Horas de Nurburgring digan que estas series siempre han sido fantásticas de ver y seguir, el impacto de la llegada de Verstappen a la escena GT de Nurburgring es incalculable. Él mismo se ha visto liberado de las exigencias de la F1 en sus apariciones con GT3, y ha disfrutado lanzándose a una disciplina desconocida. Probablemente ayuda que además sea realmente, realmente bueno en ello...

Su actuación en las 24 Horas de Nurburgring de este año fue deslumbrante, hasta el punto de que millones se entusiasmaron con posibles nuevas apariciones en los grandes eventos de resistencia: ¿Le Mans, quizá? ¿Daytona? ¿Bathurst? ¿Las 12 Horas Británicas de Carreras de Cortacéspedes? Ponle un coche (o un cortacésped) y los aficionados acudirán en masa para verlo explorar una nueva frontera.

Pero con un, digamos, renovado enfoque en la F1, ¿sigue teniendo Verstappen margen para explorar esas carreras? Desde luego espero que sí, pero con Le Mans aparentemente empeñada en coincidir con eventos de F1, la idea de ver una actuación al estilo Nico Hulkenberg en La Sarthe parece un tanto improbable. Hay una puerta teóricamente abierta, dado que el coche LMDh de Ford debe entrar en el World Endurance Championship el próximo año, y la relación Red Bull-Ford podría ser una vía hacia los deseos de realización de Verstappen en otras categorías.

Solo podemos esperar que el nuevo acuerdo dé al cuatro veces campeón un poco más de libertad para aparecer en aguas antes inexploradas. Cada vez que prueba suerte en algo nuevo, hace dos cosas: una, aumenta nuestra apreciación por uno de los mayores talentos del automovilismo, y dos, subraya su condición de figura de otra época y multidisciplinar, al estilo de Jim Clark, Graham Hill, et al...

- Jake Boxall-Legge