Alex Albon seguirá en Williams por sexta temporada consecutiva en 2027 tras acordar una prórroga de su contrato a corto plazo.

Albon se incorporó a Williams de cara a la temporada 2022 y era uno de los varios pilotos cuyo contrato expiraba a finales de este año, en medio de especulaciones sobre su futuro y el de su compañero de equipo, Carlos Sainz, en una escudería que no está rindiendo al nivel esperado.

Sin embargo, el piloto de 30 años no ha comprometido su futuro inmediato con la escudería con sede en Grove al firmar una prórroga de un año de contrato para 2027, ya que confía en que el equipo continúe su reconstrucción a largo plazo para convertirse en una escudería moderna de F1.

"Desde que me incorporé al Atlassian Williams F1 Team en 2022, la transformación que ha experimentado este equipo es difícil de expresar con palabras", declaró Albon, según ha recogido el equipo. "Un año difícil no refleja la situación completa, y solo me da más motivación para seguir construyendo y esforzándome junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas. Nuestra historia aún no ha terminado, así que ahora estoy totalmente centrado en hacer lo que sea necesario para que volvamos a subir en la parrilla".

Más de la F1 : Fórmula 1 Franco Colapinto se sincera sobre el odio en línea en la F1: "Tenemos que ponerle un límite"

Carlos Sainz, Williams, James Vowles, Williams Foto: Clive Mason / Getty Images

El director del equipo, James Vowles, se mostró "encantado" de que el piloto anglo-tailandés haya seguido confiando en Williams a pesar del bache de 2026, en el que el equipo cayó al noveno puesto de la clasificación tras haber subido al quinto el año pasado.

"Alex ha sido uno de los líderes de este proyecto de transformación desde el primer día y tenemos muchos asuntos pendientes que estamos decididos a llevar a cabo", afirmó Vowles. "Alex es uno de los mejores pilotos de la parrilla y conoce mejor que nadie las enormes mejoras que hemos logrado en los últimos años; su renovación demuestra la confianza que ambos tenemos en la dirección que estamos tomando".

A principios de este año, Albon se convirtió en el piloto con más antigüedad de Williams, superando a Nigel Mansell en España antes de superar la barrera de las 100 carreras con la mítica escudería en el último Gran Premio de Hungría. Su compañero de equipo, Sainz, aún no ha confirmado su futuro en la escudería.