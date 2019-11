Kubica: No podía hacer nada en incidente con Verstappen

En la vuelta 21 Max Verstappen realizó su primera parada de boxes del Gran Premio de Brasil, donde mantenía una batalla contra Lewis Hamilton por el liderato. El equipo realizó un gran trabajo, implantando un nuevo récord en boxes, pero su labor se vio afectada a la salida cuando el holandés tuvo que frenar al encontrarse de improvisto con el Williams de Robert Kubica.

Tras la carrera, el polaco dejó claro que no sabía que Verstappen estaba allí y que entendía perfectamente lo frustrante que debe haber sido para el holandés.

Preguntado por Motorsport.com si había visto a su rival, Kubica dijo: "No. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde.

"Es una lástima porque sé lo que significa cuando estás luchando enfrente. A veces estaba peleando en esa posición y esto no es lo que debería pasar, especialmente cuando nosotros [Williams] sólo estamos peleando con nosotros mismos.

"Así que sí, me disculpo, pero no pude hacer nada y no sabía que él venía”.

Kubica recibió una sanción de cinco segundos y se le agregaron dos puntos a su licencia por su salida insegura.

Verstappen dijo que tuvo que frenar tanto para evitar chocar con Kubica que casi sintió una patada en la parte trasera.

"No fue muy agradable", dijo. "En realidad, hice mi parada en boxes y salí, y también salió Robert y casi me saca, casi me estrellaba con la pared. Estuvo muy cerca".

