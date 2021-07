¿Qué tan diferentes serán los verdaderos F1 de 2022?

Dicho esto, es importante recordar que es solo una interpretación del futuro, ya que los propios equipos siguen teniendo la libertad de desarrollar sus propios conceptos aerodinámicos, aunque con más restricciones que en el pasado.

El cambio a un monoplaza más centrado en el efecto suelo plantea, sin duda, nuevos e interesantes retos para los equipos de diseño, pero es inevitable que también usen sus conocimientos actuales para sacar rendimiento.

Así que vamos a echar un vistazo a algunas de las áreas en las que sabemos que los equipos estarán dispuestos a introducir su propio ADN y en las que el diseño del coche prototipo no profundiza demasiado en los posibles resultados.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front detail

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images