Marko cree que Tsunoda es un "futuro ganador"

La temporada de novato de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1 ha sido, hasta ahora, una mezcla de cosas. Muy inexperto en su debut en la élite -en 2018 aún corría en la Fórmula 4-, Tsunoda ha mostrado cierta velocidad pero también una notable inconsistencia, con varios accidentes. También se sabe que ha perdido la calma en la radio en varias ocasiones. Hasta la fecha, es 14° en el campeonato de pilotos con 10 puntos, a 29 puntos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Las dificultades de Tsunoda fueron tales que Red Bull decidió trasladarlo de Inglaterra a Faenza (Italia), donde se encuentra la fábrica de su equipo, la Scuderia AlphaTauri, para someterlo a un programa de entrenamiento diario más riguroso bajo el ala del director del equipo, Franz Tost.

En diálogo con Motorsport-Total, que forma parte de Motorsport Network, Helmut Marko, está seguro de su potencial: "En Red Bull y AlphaTauri estamos 100% convencidos de que es un futuro ganador".

"Tsunoda no es el típico japonés", continúa el asesor deportivo de Red Bull. "El típico japonés -tenemos uno en la Fórmula 3 con Ayumu Iwasa- es educado, disciplinado y nunca haría declaraciones como las de Tsunoda. Pero Tsunoda, al mismo tiempo, es tan refrescante que tenemos que averiguar cómo mantener su innegable velocidad y actitud, que en general son bien recibidas, al tiempo que le inculcamos más disciplina en la forma de trabajar y en su preparación física. Ese no era el caso en Inglaterra".

"Nos hemos fijado en sus actuaciones, que fueron sensacionales en Bahréin. Luego hubo algunos accidentes absolutamente estúpidos, como en la Q1 de la clasificación en Imola, en su primera vuelta. Cuando tienes un coche capaz de llegar a la Q3, ponerlo en el muro es molesto. Hay que encarrilarlo sin despojarlo de su agresividad y su corazón ligero. Porque es increíble lo bien que conduce en las curvas rápidas, por ejemplo". Dice: "Está al menos al nivel de Gasly (en esas curvas)".

Marko quiere reiterar uno de los principios de Red Bull: no formatear a los pilotos y dejar que sus personalidades se desenvuelvan libremente... hasta cierto punto, por supuesto: "Es parte de nuestro sistema de formación fomentar la personalidad individual. No hacemos formación ante la cámara, no invitamos a los periodistas a formarlos para las entrevistas. Todas estas cosas que oprimen a las personas y las hacen parecer iguales a los demás, no las queremos. Queremos estos personajes individuales. Pero para ello hay que decirles cuando hacen algo mal".

Marko es amado y temido a partes iguales por su franqueza con los pilotos, hasta el punto de que la leyenda dice que algunos de sus protegidos tiemblan ante la idea de tener que hablar con él. Tsunoda también ha pasado por eso.

"Sólo discutimos los hechos, que estrelló un coche en la primera vuelta de la Q1 cuando habría pasado fácilmente a la Q3. No se gana la clasificación en la Q1. Y también hay que gestionar la carrera, aunque él ya es muy bueno en la gestión de los neumáticos. Que todo el mundo tiemble es una tontería. Sólo discutimos los hechos con claridad", concluyó Marko.