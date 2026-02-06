El extraño rumor que Ocon vivió como "un insulto" en los test de Barcelona

Esteban Ocon explicó que, tras la publicación de unas fotos en las que aparecía en una tribuna del Circuito de Barcelona-Catalunya durante los entrenamientos privados, había surgido un extraño rumor sobre una posible lesión.

El mundo de la F1 a veces está lleno de misterios. Las pruebas que se celebraron en España la semana pasada, organizadas a puerta cerrada, no contaron con la habitual y amplia cobertura mediática, lo que dio pie a una serie de rumores.

Si bien estos se referían principalmente a incidentes o soluciones técnicas, Ocon se vio envuelto en un rumor nacido a partir de unas fotos en las que se le veía al borde de la pista, más concretamente en una tribuna situada en la curva 10, en compañía de su padre, observando los monoplazas mientras no estaba en el Haas VF-26.

Cuando se le preguntó durante una rueda de prensa, en la que participó Motorsport.com, sobre su presencia en las gradas y lo que había podido sacar de ello, Ocon abordó primero el tema de este rumor, en tono divertido.

"La gente ha dicho que pilotaba con muletas, es genial. No sé si lo han visto, pero sí, mi padre se sometió a una operación de rodilla y estuvimos observando los puntos de frenada, el comportamiento de los coches y el cierre de la aleta delantera en la curva 10".

"Además, corrió un rumor enorme de que me habían operado de la rodilla, pero que estaba bien y que el equipo médico de la escudería me había autorizado a pilotar. ¿Cómo podría haber pilotado un F1 si estaba en mulas ? Saben, me pareció un insulto, porque es evidente que no se puede pilotar un F1 si se está lesionado".

A continuación, el ganador del GP de Hungría 2021 añadió : "En cualquier caso, sí, fue bastante interesante verlo desde el borde de la pista, porque se podían ver las diferentes trayectorias y cómo los pilotos utilizaban el motor al salir de la curva 10".

"Es un punto muy delicado y muy importante del circuito, porque entre las curvas 10 y 12, los diferentes constructores utilizaron diferentes estrategias, lo que fue bastante interesante, incluso en pista mojada. Así que sí, las pruebas se hacen para eso, es el único momento en el que puedo ver los coches rodar desde fuera".