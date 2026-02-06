McLaren, el MCL40 convence, pero: "Ha sido como construir un avión en pleno vuelo"

En el intervalo entre el Shakedown de Barcelona, celebrado a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y la primera prueba oficial, que tendrá lugar en Sakhir entre el 11 y el 13 de febrero, McLaren ha hecho balance de su inicio de temporada y del debut en pista del MCL40.

Andrea Stella, director del equipo con sede en Woking, ha resumido el trabajo realizado por sus hombres en Montmeló, dando, siempre con los pies bien puestos en el suelo, algunas indicaciones sobre la correlación entre la pista y el simulador del MCL40, pero también sobre la satisfacción relacionada con las promesas que el monoplaza podría cumplir a lo largo de la temporada

"En Barcelona conseguimos recopilar una gran cantidad de datos y empezar a comprender cómo se comporta realmente en pista la nueva generación de monoplazas, y ya no solo en los simuladores. Por supuesto, nos hubiera gustado completar más vueltas, pero incluso las dificultades que nos ralentizaron en los dos primeros días fueron importantes para ayudarnos a comprender mejor cómo funciona el coche".

"Éramos muy conscientes de que, al llevar la fase de diseño al límite, llegaríamos a esta prueba con una preparación muy ajustada, pero gracias al trabajo realizado en la pista y en Woking, hemos conseguido recuperar casi todo el tiempo perdido: ha sido un poco como construir un avión mientras ya está en vuelo, pero lo hemos conseguido".

"Lo que hemos visto en la pista ha estado en línea con las expectativas y, sobre todo, con las simulaciones. Sabemos que el MCL40 es un buen punto de partida, pero ahora tenemos que trabajar duro para desarrollarlo y, a través del conocimiento del coche, mejorar el rendimiento general del paquete, tanto en el inmediato futuro como para definir aún más las líneas de desarrollo durante la temporada".

Lando Norris, McLaren Foto de: Fórmula 1

McLaren, al igual que todos los demás equipos, sabe que tiene margen de mejora en varios frentes. El primero de ellos es la gestión de la unidad de potencia y las operaciones que el piloto puede realizar en la activación de algunos sistemas, como la energía durante la vuelta y su recarga, además de los nuevos modos aerodinámicos que se dividen principalmente entre el dedicado a las rectas (con baja carga aerodinámica) y el dedicado a las curvas, donde la carga es mucho mayor.

"Una de las áreas en las que hay un gran margen de mejora es el aprovechamiento de la nueva unidad de potencia y de todas las opciones a disposición del piloto. Además, hay un gran potencial por explotar en la gestión de la configuración aerodinámica variable, refiriéndonos a la alternancia entre el modo Corner y el modo Straight".

También este año, McLaren debería enfrentarse a los rivales habituales de las últimas temporadas, es decir, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Precisamente esta última parece tener hoy en día una ventaja sobre las demás. Sin embargo, según Stella, las relaciones de fuerza entre el inicio y el final de la temporada podrían cambiar de forma sustancial.

"Está claro que hay al menos tres competidores —Mercedes, Ferrari y Red Bull— que han empezado bien. En particular, el equipo de Brackley ha subido decididamente el listón, y tendremos que trabajar duro para hacer lo mismo. El hecho de que los tres equipos que he mencionado estén equipados con tres unidades de potencia diferentes es un primer indicio de que podría no haber diferencias muy marcadas en términos de rendimiento absoluto, al menos en lo que respecta a algunos proveedores de PU".

En cualquier caso, lo que veremos en la primera parte de la temporada en términos de equilibrio de fuerzas casi con toda seguridad no será lo mismo que veremos en la segunda parte, precisamente porque los efectos del desarrollo del coche en una fase inicial, como la que estamos viviendo ahora, pueden ser muy significativos.