Cuando Ferrari convirtió los Juegos Olímpicos de Invierno en un show

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 iniciaron, con Italia tomando las riendas este año. Tanto Kimi Antonelli como Stefano Domenicali han participado en la ceremonia, llevando la antorcha olímpica a través de Palmanova y los Dolomitas, pero la Fórmula 1 también estuvo muy involucrada en los juegos de 2006.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín fueron testigos de una ceremonia que vendió la idea del diseño, la industria y la velocidad no solo a las 35 000 personas que se encontraban en las gradas, sino también a unos 2000 millones de espectadores en todo el mundo a través de 32 cámaras. Parte de cómo lo consiguieron fue conduciendo un coche de Fórmula 1 de Ferrari por el estadio.

Comenzó con el Ferrari F2005 de 2005, con los anillos olímpicos y los colores de Turín, en una parada improvisada en boxes. El equipo italiano revisó el coche antes de arrancar el motor ante una multitud que lo vitoreaba. Conducido por el piloto italiano Luca Badoer, el V10 fue llevado con cuidado a una zona más amplia antes de que sus 900 caballos de potencia se desataran en una exhibición casi milagrosa de donuts.

Los productores del espectáculo prometieron "ritmo, pasión y velocidad", y sin duda cumplieron su promesa para aquellos que tuvieron la suerte de respirar los gases del último Ferrari V10 que compitió en el campeonato.

Aunque sonaba bien, el F2005 solo consiguió una victoria en las 17 carreras en las que participó ese año, lo que lo convirtió en uno de los coches menos exitosos de la Scuderia de ese periodo. Pero cumplió su función en Turín, sobre todo porque fue una sorpresa del espectáculo que ni siquiera aparecía en el programa.

"Ferrari y Turín 2006 son dos símbolos de lo mejor de Italia", dijo Mario Pescante, supervisor gubernamental de Turín 2006, en ese momento. "Una Italia que quiere ganar, que une estilo y habilidad, que ama los grandes retos y no teme las comparaciones con el resto del mundo".

En los Juegos de este año no hubo ningún coche, a pesar de la increíble popularidad que tiene ahora el campeonato, pero Domenicali parecía estar encantado mientras hacía su parte.

A lo largo de los años, varios nombres de la F1 han llevado la antorcha, entre ellos Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Alex Zanardi.