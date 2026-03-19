El ex jefe del equipo Haas en Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que si Esteban Ocon continúa con su forma actual, este será su último año en el campeonato.

El francés recibió una penalización de 10 segundos durante el Gran Premio de China por provocar una colisión con el Alpine de Franco Colapinto. El piloto de Haas se disculpó con Colapinto después de la carrera, afirmando: "Es mi culpa, cometí un error, lo evalué mal".

Consultado durante el segmento "Gas or Brake" del podcast The Red Flags sobre si este podría ser el último año de Ocon en la F1, Steiner dijo: "Gas, a fondo. Si sigue así… Si decide sacar a Colapinto como hizo en China, seguro que es su último año porque eso ni siquiera es un error de novato. Es simplemente una tontería, ¿sabés?".

Para empeorar su situación, Ocon fue superado por su compañero de equipo novato Oliver Bearman en 2025. Mientras que el británico terminó 13° en el campeonato de pilotos, Ocon finalizó 15°, aunque con solo tres puntos de diferencia entre ambos.

Hasta ahora en 2026, Bearman ha sumado 17 puntos, ubicándose quinto en el campeonato tras terminar séptimo en el Gran Premio de Australia, octavo en la carrera sprint de China y quinto en el Gran Premio de China.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En comparación, Ocon se encuentra 16° en la clasificación con cero puntos tras finalizar 11° en Australia, 10° en la sprint y 14° en el Gran Premio de China.

Ocon debutó en la Fórmula 1 en 2016 con Manor y desde entonces ha corrido para equipos como Force India, Renault/Alpine y Haas. Consiguió su primera y única victoria en un gran premio en el Gran Premio de Hungría 2021 con Alpine. A lo largo de su carrera hasta ahora, también ha logrado cuatro podios, una vuelta rápida y 483 puntos.

El piloto de 29 años firmó un contrato multianual con Haas a partir de 2025.