Pierre Gasly cree que el equipo Alpine de Fórmula 1 tiene el potencial necesario para desafiar a equipos como McLaren, Ferrari y Red Bull en la temporada 2026.

Después de pasar la campaña 2025 como un claro equipo de fondo de parrilla, la escudería con base en Enstone puso fin a su programa de motores y pasó a utilizar unidades de potencia Mercedes. Se enfocó por completo en su auto de 2026 desde temprano el año pasado y parece haber regresado a la zona media de la parrilla.

En el Gran Premio de Australia, Gasly, superó por poco a su amigo de la infancia convertido en rival Esteban Ocon para quedarse con el último punto disponible en el 10° lugar.

Gasly luego tuvo un notable fin de semana en Shanghái; el francés fue séptimo en ambas sesiones de clasificación, superando a los Red Bull en el proceso, pero cayó hasta el 11° en la carrera sprint debido a una degradación excesiva de los neumáticos. El domingo, sin embargo, terminó sexto, igualando el mejor resultado del equipo logrado en una carrera en seco desde su quinto puesto en el Gran Premio de Qatar 2024.

"Definitivamente es alentador para todo el equipo ver que en algunas sesiones podemos ser el cuarto más rápido", dijo el francés el sábado . los medios, entre ellos Motorsport.com. "Obviamente está todo muy apretado detrás, y la diferencia con los de adelante, viendo hoy que estamos a tres décimas de McLaren… no están a años luz, así que tenemos que concentrarnos en lo nuestro y seguir sumando rendimiento, y ojalá podamos poco a poco meternos en ese grupo que está por delante".

Consultado sobre si su rendimiento en China coincidía con lo que el equipo esperaba tras los tests de pretemporada, Gasly respondió: "No voy a mentir, un poco mejor.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Mirando a Red Bull estoy un poco confundido con su ritmo, porque cuando los viste en la segunda fila en Melbourne, básicamente estaban a la altura de McLaren". El piloto principal de Red Bull, Max Verstappen, fue más de un segundo más lento que el poleman Kimi Antonelli y quedó a 0,14s de Gasly en la clasificación principal.

"No creemos estar todavía a ese nivel, así que creo que ellos simplemente han retrocedido un poco este fin de semana, mientras que nosotros dimos un paso adelante. En general estoy bastante satisfecho con lo que vi este fin de semana, que tenemos el potencial para estar en ese grupo.

"Pero, una vez más, las cosas se van a mover muy rápido esta temporada y es importante que nosotros también lo hagamos y más rápido que los demás, para asegurarnos de mantenernos en el tren correcto durante el resto del año".

En el gran premio, Gasly se mantenía cómodamente en la quinta posición seguido por su compañero de equipo Franco Colapinto, cuando la carrera fue neutralizada por el auto de seguridad tras la detención de Lance Stroll en pista.

Gasly fue superado por Oliver Bearman en la relanzada —"por alguna razón no tenía la potencia o el extra"— y no pudo recuperar la posición pese a tener aparentemente un rendimiento ligeramente mejor. Terminó sexto, a dos segundos del Haas y con 21 segundos de ventaja sobre el séptimo, Liam Lawson. Colapinto, perjudicado por el momento del safety car y luego chocado por Ocon, finalizó décimo.

"En lo más profundo, el Pierre muy competitivo está un poco molesto por no haber conseguido esa quinta posición", admitió el francés, sintiéndose perjudicado por la intervención del auto de seguridad.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Si miramos 2025 y dónde estábamos y dónde estamos ahora, es una liga completamente distinta, así que estoy muy contento. Hicimos un buen trabajo en clasificación, a un par de décimas de McLaren. En el primer stint no estaba perdiendo demasiado terreno frente a Ferrari. Todavía hay muchos pequeños detalles que tenemos que afinar y corregir, que no son limitaciones imposibles de solucionar.

"Así que estoy bastante confiado. China fue especial. Ojalá el rendimiento sea bastante similar al de aquí en las próximas carreras".

Gasly es tajante al afirmar que su rendimiento en Melbourne no fue representativo, al sostener que "si volviéramos ahora a Melbourne, estaría en la Q3", y ahora apunta a objetivos más ambiciosos, ya que se ubica séptimo en el campeonato de pilotos, por delante de nombres como Max Verstappen y Oscar Piastri.

"Tenemos algunas limitaciones con el auto en las que estamos trabajando, y siento que este fin de semana dimos claramente un paso adelante, no con piezas nuevas, sino por pequeños ajustes que hicimos en el auto", dijo. "Vemos que tenemos rendimiento y sabemos que todavía tenemos mucho por encontrar en varias áreas con el paquete actual.

"El objetivo es simplemente tratar de abrir una pequeña brecha con los que vienen detrás y empezar a presionar a los que están delante, y ojalá meternos en esa pelea. Si será posible, no lo sé. Pero lo único que sé es que los chicos están trabajando muy duro y que hay más por venir. Solo eso ya me genera entusiasmo."