Estadísticas
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Alpine, entre los más productivos; Cadillac, en problemas: las estadísticas del día en Bahréin

Descubre las estadísticas del rodaje de los pilotos, equipos y de los motoristas de F1 durante la primera jornada de la segunda sesión de ensayos de pretemporada 2026 de Bahréin.

Fabien Gaillard
Publicado:
50

Tras la primera jornada de la segunda sesión de ensayos invernales 2026 de F1 que se celebra en Bahréin del 18 al 20 de febrero, aquí están los datos en bruto a retener de este miércoles.

Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por escuderías (día 1)

Escudería Piloto(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos
Mercedes

Antonelli

Russell

 145 785
Racing Bulls

Lindblad

Lawson

 136 736
McLaren

Norris

Piastri

 124 671
Alpine

Gasly

Colapinto

 121 655
Audi

Hülkenberg

Bortoleto

 120 649
Ferrari

Leclerc

Hamilton

 114 617
Williams

Albon

Sainz

 110 595
Haas

Ocon

Bearman

 107 579
Red Bull Hadjar 66 357
Cadillac

Pérez

Bottas

 59 319
Aston Martin

Alonso

Stroll

 54 292

Pruebas en Bahréin 2: kilometraje por motoristas (día 1)

Mercedes aura été l'écurie la plus assidue en piste ce mercredi à Bahreïn.

Mercedes ha sido la escudería más activa en la pista este miércoles en Baréin.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Motor Escudería(s) Total de vueltas recorridas Kilómetros recorridos KM medios
e por escudería
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 500 2706 677
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 280 1515 505
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 202 1093 547
Audi Audi 120 649 649
Honda Aston Martin 54 292 292

Pruebas de Bahréin 2: tiempos y vueltas por pilotos del día 1

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia
1 Russell Mercedes 76 1'33"459  
2 Piastri McLaren 70 1'33"469 +0"010
3 Leclerc Ferrari 70 1'33"739 +0"280
4 Norris McLaren 54 1'34"052 +0"593
5 Antonelli Mercedes 69 1'34"158 +0"699
6 Hadjar Red Bull 66 1'34"260 +0"801
7 Hamilton Ferrari 44 1'34"299 +0"840
8 Sainz Williams 55 1'35"113 +1"654
9 Colapinto Alpine 60 1'35"254 +1"795
10 Bortoleto Audi 71

1'35"263

 +1"804
11 Albon Williams 55 1'35"690 +2"231
12 Lawson Racing Bulls 61 1'35"753 +2"294
13 Bearman Haas 42 1'35"778 +2"319
14 Gasly Alpine 61 1'35"898 +2"439
15 Stroll Aston Martin 26 1'35"974 +2"515
16 Ocon Haas 65 1'36"418 +2"959
17 Alonso Aston Martin 28 1'36"536 +3"077
18 Hülkenberg Audi 49 1'36"741 +3"282
19 Lindblad Racing Bulls 75 1'36"769 +3"310
20 Bottas Cadillac 35 1'36"798 +3"339
21 Pérez Cadillac 24 1'38"191 +4"732

Pruebas de Bahréin 2: banderas rojas del día 1

Lance Stroll a causé le seul véritable drapeau rouge du jour en sortant de piste à Sakhir.

Lance Stroll provocó la única bandera roja del día al salirse de la pista en Sakhir.

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Coche Piloto Hora Local Motivo
- - 11:55 Prueba de la FIA
Aston Martin Stroll 13:59 Salida de pista
- - 16:55 Prueba de la FIA
