Turquía y F1 están cerca de cerrar un acuerdo para regresar al calendario 2027
Según fuentes de Motorsport.com, Turquía ha firmado un acuerdo para la temporada 2027 de Fórmula 1 para regresar al calendario.
Istanbul Park, Istanbul
Foto de: Charles Coates / Motorsport Images
La Fórmula 1 pasará a un sistema de rotación en la nueva temporada y algunas carreras formarán parte del calendario de forma alterna.
Con el reciente anuncio de que Barcelona se alternará con Spa-Francorchamps durante los próximos años, ha surgido una nueva esperanza para Turquía.
Según fuentes de Motorsport.com, las negociaciones entre la FIA, la F1 y Turquía están prácticamente concluidas.
Las partes aún no han firmado el acuerdo oficial, pero según la información que hemos obtenido, ya se trata solo de un trámite y Turquía estaría de regreso en el calendario 2027, una temporada en la que se volverán a celebrar 24 carreras.
Share Or Save This Story
Últimas noticias
F1 y rivales de Mercedes votarán para modificar la regla de los motores ante controversia
¿Se va de la F1? El jefe de Red Bull responde a las amenazas de Verstappen
Turquía y F1 están cerca de cerrar un acuerdo para regresar al calendario 2027
La FIA probará ajustes en el procedimiento de salida en el test de Bahréin
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments