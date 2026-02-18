Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Russell lidera el miércoles de la F1 2026 en Bahréin con Colapinto en el top 10

George Russell, con Mercedes, marcó el mejor tiempo del miércoles al iniciar la última semana de pruebas de pretemporada en Bahréin, donde Franco Colapinto se metió entre los diez primeros. Checo Pérez terminó al fondo del clasificador por problemas en el Cadillac.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

George Russell posee ahora el mejor tiempo de lo que va de los entrenamientos de pretemporada de la Formula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin.

El piloto de Mercedes reemplazó a Andrea Kimi Antonelli en el W17 para la sesión vespertina y marcó un mejor registro de 1m33s459 con neumáticos C3 de Pirelli -los más utilizados a lo largo del día- a falta de poco más de media hora para el final de la jornada.

El tiempo de Russell le permitió mejorar en 0s210 la marca con la que su propio compañero de equipo había terminado como el más veloz de la pretemporada hasta ahora en Bahréin el viernes pasado.

Además de liderar el clasificador, Mercedes también fue el equipo que más vueltas completó a lo largo del día, con un total de 145 giros entre sus dos pilotos.

Oscar Piastri finalizó el día en el segundo lugar para McLaren a tan solo diez milésimas de lo conseguido por Russell, mientras que Charles Leclerc, el más rápido en la sesión matutina, fue tercero con el Ferrari SF-26, a 0s280.

Franco Colapinto, Alpine, en acción este miércoles en Bahréin.

Franco Colapinto, Alpine, en acción este miércoles en Bahréin.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lando Norris fue cuarto, delante de Antonelli y de Isack Hadjar en un día difícil para Red Bull, ya que el francés solo pudo dar 13 vueltas en la mañana y luego alcanzó 53 en la tarde para un total de 66, una cuenta discreta para la escudería de Milton Keynes. Max Verstappen debía tomar la conducción para la tarde, pero el equipo cambió los planes para permitirle más tiempo a Hadjar en el RB22.

Lewis Hamilton, quien por su parte pasó una hora y media de la sesión vespertina en el garaje por un problema no especificado en el Ferrari y solo dio 44 vueltas, cerró la jornada séptimo, delante del Williams de Carlos Sainz como el mejor después de los cuatro equipos top, aunque con una diferencia de más de un segundo y medio.

Franco Colapinto, quien salió a pista por la tarde, marcó el noveno mejor tiempo para Alpine con una vuelta de 1m35s254 que lo dejó a 1s795 de la cima y nueve milésimas por delante del Audi de Gabriel Bortoleto, que completó los diez primeros lugares.

El piloto argentino dio un total de 60 vueltas para sumar a las 61 de Pierre Gasly durante la mañana, en lo que fue una buena jornada de kilometraje para Alpine.

Aston Martin, que tuvo problemas en la unidad de potencia durante la mañana, volvió a perder tiempo en pista por la tarde. Cuando Lance Stroll finalmente puso en marcha, provocó una bandera roja al hacer un trompo y quedar detenido en la grava de la curva 10 tras sufrir lo que pareció más un fallo técnico que un error de conducción. El equipo perdió otra hora y media, por lo que el AMR26 completó solo 54 vueltas hoy, menos que cualquier otra escudería. En el lado positivo, Aston mejoró en más de dos segundos respecto a la semana pasada, pasando de 1m38s165 a 1m35s974.

Por su parte, Cadillac tuvo su jornada más difícil en lo que va de la pretemporada. Sergio Pérez apenas pudo dar 24 vueltas durante la mañana, mientras que Valtteri Bottas dio 35 por la tarde, en un miércoles donde ambos terminaron en las últimas posiciones del clasificador.

La semana de pruebas de la F1 en Bahréin continuará el jueves, donde Colapinto tendrá todo el día para conducir el Alpine, mientras que Checo Pérez está asignado para estar al volante del Cadillac en la tarde.

Fórmula 1 - Test Bahréin II - Tiempos Miércoles

Pos. piloto Coche / motor Tiempo dif.  vueltas 
George Russell Mercedes 1'33.459   76
Oscar Piastri McLaren / Mercedes 1'33.469 0.010 70
Charles Leclerc Ferrari 1'33.739 0.280 70
Lando Norris McLaren / Mercedes 1'34.052 0.593 54
Kimi Antonelli Mercedes 1'34.158 0.699 69
Isack Hadjar Red Bull / Red Bull Ford 1'34.260 0.801 66
Lewis Hamilton Ferrari 1'34.299 0.840 44
Carlos Sainz Williams / Mercedes 1'35.113 1.654 55
Franco Colapinto Alpine / Mercedes 1'35.254 1.795 60
10  Gabriel Bortoleto Audi 1'35.263 1.804 71
11  Alexander Albon Williams / Mercedes 1'35.690 2.231 55
12  Liam Lawson Racing Bulls / Red Bull Ford 1'35.753 2.294 61
13  Oliver Bearman Haas / Ferrari 1'35.778 2.319 42
14  Pierre Gasly Alpine / Mercedes 1'35.898 2.439 61
15  Lance Stroll Aston Martin / Honda 1'35.974 2.515 26
16  Esteban Ocon Haas / Ferrari 1'36.418 2.959 65
17  Fernando Alonso Aston Martin / Honda 1'36.536 3.077 28
18  Nico Hulkenberg Audi 1'36.741 3.282 49
19  Arvid Lindblad Racing Bulls / Red Bull Ford 1'36.769 3.310 75
20  Valtteri Bottas Cadillac / Ferrari 1'36.798 3.339 35
21  Sergio Perez Cadillac / Ferrari 1'38.191 4.732 24
Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo previo Las modificaciones al Red Bull RB22 que muestran cómo ha adelgazado en los laterales
Artículo siguiente Alpine, entre los más productivos; Cadillac, en problemas: las estadísticas del día en Bahréin

Top Comments

More from
Federico Faturos

Satisfacción en Alpine tras un buen miércoles con Colapinto y Gasly en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Satisfacción en Alpine tras un buen miércoles con Colapinto y Gasly en Bahréin

Problemas en el Cadillac dejan pocas vueltas para Checo Pérez en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Problemas en el Cadillac dejan pocas vueltas para Checo Pérez en Bahréin

Leclerc lidera la mañana de la F1 en Bahréin; Checo Pérez gira poco con el Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Leclerc lidera la mañana de la F1 en Bahréin; Checo Pérez gira poco con el Cadillac

Últimas noticias

Hamilton confía en que el ADN de los coches 2026 le permitirá ser competitivo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Hamilton confía en que el ADN de los coches 2026 le permitirá ser competitivo

Satisfacción en Alpine tras un buen miércoles con Colapinto y Gasly en Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Satisfacción en Alpine tras un buen miércoles con Colapinto y Gasly en Bahréin

Cadillac explica los problemas de Checo Pérez en el test del miércoles en Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Cadillac explica los problemas de Checo Pérez en el test del miércoles en Bahréin

Max Verstappen responde a McLaren: "Ya lo dije en 2023, pero nadie escuchó"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Max Verstappen responde a McLaren: "Ya lo dije en 2023, pero nadie escuchó"