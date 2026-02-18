Russell lidera el miércoles de la F1 2026 en Bahréin con Colapinto en el top 10
George Russell, con Mercedes, marcó el mejor tiempo del miércoles al iniciar la última semana de pruebas de pretemporada en Bahréin, donde Franco Colapinto se metió entre los diez primeros. Checo Pérez terminó al fondo del clasificador por problemas en el Cadillac.
George Russell, Mercedes
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
George Russell posee ahora el mejor tiempo de lo que va de los entrenamientos de pretemporada de la Formula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin.
El piloto de Mercedes reemplazó a Andrea Kimi Antonelli en el W17 para la sesión vespertina y marcó un mejor registro de 1m33s459 con neumáticos C3 de Pirelli -los más utilizados a lo largo del día- a falta de poco más de media hora para el final de la jornada.
El tiempo de Russell le permitió mejorar en 0s210 la marca con la que su propio compañero de equipo había terminado como el más veloz de la pretemporada hasta ahora en Bahréin el viernes pasado.
Además de liderar el clasificador, Mercedes también fue el equipo que más vueltas completó a lo largo del día, con un total de 145 giros entre sus dos pilotos.
Oscar Piastri finalizó el día en el segundo lugar para McLaren a tan solo diez milésimas de lo conseguido por Russell, mientras que Charles Leclerc, el más rápido en la sesión matutina, fue tercero con el Ferrari SF-26, a 0s280.
Franco Colapinto, Alpine, en acción este miércoles en Bahréin.
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Lando Norris fue cuarto, delante de Antonelli y de Isack Hadjar en un día difícil para Red Bull, ya que el francés solo pudo dar 13 vueltas en la mañana y luego alcanzó 53 en la tarde para un total de 66, una cuenta discreta para la escudería de Milton Keynes. Max Verstappen debía tomar la conducción para la tarde, pero el equipo cambió los planes para permitirle más tiempo a Hadjar en el RB22.
Lewis Hamilton, quien por su parte pasó una hora y media de la sesión vespertina en el garaje por un problema no especificado en el Ferrari y solo dio 44 vueltas, cerró la jornada séptimo, delante del Williams de Carlos Sainz como el mejor después de los cuatro equipos top, aunque con una diferencia de más de un segundo y medio.
Franco Colapinto, quien salió a pista por la tarde, marcó el noveno mejor tiempo para Alpine con una vuelta de 1m35s254 que lo dejó a 1s795 de la cima y nueve milésimas por delante del Audi de Gabriel Bortoleto, que completó los diez primeros lugares.
El piloto argentino dio un total de 60 vueltas para sumar a las 61 de Pierre Gasly durante la mañana, en lo que fue una buena jornada de kilometraje para Alpine.
Aston Martin, que tuvo problemas en la unidad de potencia durante la mañana, volvió a perder tiempo en pista por la tarde. Cuando Lance Stroll finalmente puso en marcha, provocó una bandera roja al hacer un trompo y quedar detenido en la grava de la curva 10 tras sufrir lo que pareció más un fallo técnico que un error de conducción. El equipo perdió otra hora y media, por lo que el AMR26 completó solo 54 vueltas hoy, menos que cualquier otra escudería. En el lado positivo, Aston mejoró en más de dos segundos respecto a la semana pasada, pasando de 1m38s165 a 1m35s974.
Por su parte, Cadillac tuvo su jornada más difícil en lo que va de la pretemporada. Sergio Pérez apenas pudo dar 24 vueltas durante la mañana, mientras que Valtteri Bottas dio 35 por la tarde, en un miércoles donde ambos terminaron en las últimas posiciones del clasificador.
La semana de pruebas de la F1 en Bahréin continuará el jueves, donde Colapinto tendrá todo el día para conducir el Alpine, mientras que Checo Pérez está asignado para estar al volante del Cadillac en la tarde.
Fórmula 1 - Test Bahréin II - Tiempos Miércoles
|Pos.
|piloto
|Coche / motor
|Tiempo
|dif.
|vueltas
|1
|George Russell
|Mercedes
|1'33.459
|76
|2
|Oscar Piastri
|McLaren / Mercedes
|1'33.469
|0.010
|70
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'33.739
|0.280
|70
|4
|Lando Norris
|McLaren / Mercedes
|1'34.052
|0.593
|54
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1'34.158
|0.699
|69
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull / Red Bull Ford
|1'34.260
|0.801
|66
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1'34.299
|0.840
|44
|8
|Carlos Sainz
|Williams / Mercedes
|1'35.113
|1.654
|55
|9
|Franco Colapinto
|Alpine / Mercedes
|1'35.254
|1.795
|60
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1'35.263
|1.804
|71
|11
|Alexander Albon
|Williams / Mercedes
|1'35.690
|2.231
|55
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls / Red Bull Ford
|1'35.753
|2.294
|61
|13
|Oliver Bearman
|Haas / Ferrari
|1'35.778
|2.319
|42
|14
|Pierre Gasly
|Alpine / Mercedes
|1'35.898
|2.439
|61
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin / Honda
|1'35.974
|2.515
|26
|16
|Esteban Ocon
|Haas / Ferrari
|1'36.418
|2.959
|65
|17
|Fernando Alonso
|Aston Martin / Honda
|1'36.536
|3.077
|28
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1'36.741
|3.282
|49
|19
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls / Red Bull Ford
|1'36.769
|3.310
|75
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac / Ferrari
|1'36.798
|3.339
|35
|21
|Sergio Perez
|Cadillac / Ferrari
|1'38.191
|4.732
|24
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Hamilton confía en que el ADN de los coches 2026 le permitirá ser competitivo
Satisfacción en Alpine tras un buen miércoles con Colapinto y Gasly en Bahréin
Cadillac explica los problemas de Checo Pérez en el test del miércoles en Bahréin
Max Verstappen responde a McLaren: "Ya lo dije en 2023, pero nadie escuchó"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments