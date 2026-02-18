Las modificaciones al Red Bull RB22 que muestran cómo ha adelgazado en los laterales

Era de esperar: Red Bull no solo trajo un nuevo alerón delantero en la segunda sesión de pruebas en Bahréin, sino que el equipo de Milton Keynes comenzó a realizar importantes modificaciones en los pontones del RB22 para reducir la resistencia al avance.

El coche, a cargo de Pierre Waché , se presentó en la primera sesión de Sakhir con un lateral completamente sin undercut debajo de la boca de los radiadores: una elección muy conservadora, evidentemente, para verificar la fiabilidad de la unidad de potencia RBPT Ford DM01, el primer motor que convirtió al fabricante de chasis austro-británico en un fabricante completo.

Max Verstappen, Red Bull Racing: se observa que el lateral no presentaba ningún ensanchamiento en las pruebas de la semana pasada. Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El propulsor de Tom Hudgkinson no solo dio la impresión de no tener problemas en la gestión de las temperaturas, sino que también llamó mucho la atención por su base de rendimiento, por lo que no debe sorprender el "adelgazamiento" de los laterales del RB22.

Si bien los laterales no se han modificado en la parte superior, se ha observado un primer hueco que rediseña la parte inferior, reduciendo sensiblemente la resistencia. Y estamos convencidos de que se trata solo de un primer cambio, sabiendo que el equipo de Enrico Balbo siempre es muy agresivo desde el punto de vista aerodinámico.

Red Bull no ha brillado hasta ahora en la jornada de pruebas de hoy, con Isack Hadjar más en boxes que en pista: no se han quitado los nuevos pontones, lo que indica que no debería ser ese cambio el que complique la gestión del RB22.

En la parte trasera también han aparecido dos pequeños alerones verticales como continuación del difusor a los lados de la estructura deformable trasera.