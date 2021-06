El duelo Schumacher vs. Mazepin avanza en cada carrera

Apenas 15 días después de mostrarse furioso por la forma en que Mazepin defendió una posición en el GP de Azerbaiyán, ambos tuvieron otro encontronazo en Paul Ricard.

Mick Schumacher se vio obligado a salirse de la pista en la curva 3 al principio del GP de Francia del pasado fin de semana, después de que su compañero se lanzara agresivamente por el interior para ganar una posición.

En declaraciones a Sky Alemania, Schumacher Jr dijo que la agresividad de Mazepin había sido innecesaria.

"No tiene por qué ser así", dijo. "Creo que tendré que volver a hablar con el equipo sobre ello. A fin de cuentas, si tiene que ser así, entonces será así. Así que haremos lo nuestro. Creo que él está haciendo lo suyo".

Aunque el jefe del equipo Haas, Gunther Steiner, dijo que las peleas entre sus dos pilotos eran inevitables porque casi corrían solos en la pista, Schumacher Jr sigue pensando que sus batallas no tienen por qué ser tan duras.

"Creo que la mayoría de la gente puede explicarse eso, que tal vez no tenga que ser así", dijo. "Creo que él [Mazepin] fue bastante abierto o comunicativo al respecto en la prensa. Ese es probablemente su estilo".

"Quizá no nos entendamos del todo a ese nivel. Pero al fin y al cabo, quizá tengamos que sacar los codos".

Sin embargo, Mazepin no vio muy mal la forma en que corrió contra Schumacher Jr, ya que consideró que su batalla no había sido nada especial.

"Creo que fue muy normal", dijo sobre el incidente. "Creo que estando atrás, las oportunidades no surgen muy a menudo. Surgió una oportunidad, y me alegré de haber estado lo suficientemente alerta y preparado para aprovecharla y sacar provecho. Pero al final no pude aprovecharla del todo".

El propio Steiner dijo, tras revisar él mismo el incidente y hablar después con los pilotos, que no veía nada por lo que preocuparse.

"Creo que, dadas las circunstancias, fue una acción de carrera, pero no fue injusta", dijo. "En mi opinión, fue una batalla dura".

"Mick intentó adelantar a George [Russell] es lo que creo que pasó, y luego tuvo que frenar porque no lo consiguió. Entonces Nikita aprovechó su oportunidad y se metió por dentro".

"Hablé con los dos porque no vi la imagen por completo. Así que llegué a la conclusión de que fue un lance de carrera, pero no fue injusto".