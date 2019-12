La critica de Ecclestone a la F1 en su postal de Navidad

Un clásico de Navidad es la postal que Bernie Ecclestone crea cada año, en la que da rienda suelta a su visión crítica de manera simpática.

En su postal de 2019, quien fuera el dueño de la categoría durante más de 40 años cuestiona la visión de las carreras que tienen sus sucesores, Liberty Media, y la FIA actual. En la postal (que puedes ver arriba) aparecen caricaturas de Derek Warwick, Emanuele Pirro y Michael Masi, comisarios y director de carrera respectivamente, en una reunión con pilotos durante un gran premio.

En ella, tratan casi como niños a los pilotos, dándoles consejos como "lee el libro de instrucciones antes de empezar la carrera", "no pases la línea, da igual del color que sea o donde esté", "no te enredes compitiendo o serás descalificado", "no pienses, solo sigue las órdenes de equipo".

Los pilotos aparecen con rostro de incredulidad ante tales mensajes que Ecclestone ha querido exagerar en un año en el que el lema 'déjalos competir' ha sido objeto de debate. Incluso en Canadá arrebataron la victoria a Sebastian Vettel por un duelo por posición contra Lewis Hamilton. Los protagonistas y aficionados pidieron más libertad de lucha y la FIA reaccionó de manera positiva permitiendo más batallas rueda a rueda como la increíble que vivimos en Silverstone.

Que, por cierto, fue elegida la mejor acción del año...

