Criptomonedas y NFT, un mercado creciente en la F1

El mundo está viviendo una transformación hacia lo digital imposible de evitar, y es cada vez más habitual realizar pagos y gestiones con el solo uso de un dispositivo conectado a la red.

La evolución en el planeta no es ajena a la Fórmula 1, una categoría caracterizada por ser la cúspide de la tecnología y pionera en cientos de aspectos. Sin embargo, esto siempre ha sido en lo relativo a la seguridad de los vehículos, y no tanto a lo comercial.

Tras la venta del Gran Circo por parte de Bernie Ecclestone, patrón del negocio durante varias décadas, a Liberty Media allá por el año 2016, la Fórmula 1 ha ido experimentado en diferentes áreas para complacer al público general y ser una referencia para el resto de deportes.

Una de las primeras cosas en las que la categoría innovó fue en las retransmisiones televisivas, con la inclusión de carteles publicitarios en la pista mediante imágenes creadas con ordenador, algo que ahorra costes y genera más ingresos.

A esto le siguió una gran cantidad de nuevos gráficos, en parte, gracias a la asociación con Amazon, que aparece promocionada cada vez que uno de estos insertos sale en pantalla, como en el porcentaje de éxito para hacer un undercut o en el estado de los neumáticos.

Hay decenas de novedades más que fueron apareciendo en la Fórmula 1 de la era digital, sin embargo, una que ha ido cogiendo fuerza es la de las criptomonedas y los tokens o NFT.

Rendimiento del piloto, gráficos AWS

Creadas como unas monedas y artículos digitales, y por tanto no físicos, se han hecho con gran poder en los mercados internacionales debido a que no es necesario, ni viajar, ni el intercambio de divisas monetarias, únicamente una cartera en la red que conserva dichas monedas o artículos.

El deporte no es ajeno a la economía, es más, sin una buena salud financiera, una categoría no podría desarrollar sus actividades vitales. En el fútbol, autoproclamado como el 'deporte rey' por su gran cantidad de seguidores, ha experimentado con los famosos tokens, cosa que ha ayudado a ingresar millones de euros, claves tras la pandemia que no ha permitido llenar las gradas de los estadios.

Las personas ahora pueden intercambiar artículos de forma digital, pero no solo eso, sino que algunos equipos, como el FC Barcelona han dejado que los poseedores de parte de sus criptomonedas puedan tomar algunas decisiones. El conjunto blaugrana realizó una votación para conocer la frase motivacional que utilizarían en el vestuario, lo que demuestra la utilidad de ello.

La compañía Crypto.com estuvo presente en el Aston Martin AMR21 de 2021

En resumidas cuentas, se trata de una especie de salida a bolsa, en la que las personas pueden comprar una parte del equipo para ser miembros en la toma de decisiones

En la Fórmula 1 se está llevando a cabo una transformación similar, que ya empezó con el gigante acuerdo de la compañía Crypto.com con el Gran Circo. La empresa fue fundada en 2016, y dos años más tarde se hicieron con el dominio web que poseen en la actualidad.

Con sede en Singapur, tienen más de 10 millones de usuarios y un valor superior a mil millones de euros, siendo así la décima compañía del sector más grande. Firmaron un contrato para ser el patrocinador del pabellón de Los Angeles Lakers, uno de los equipos más famosos de la NBA, por un valor de 615 millones de euros, con el que pondrán nombre al Staples Center, ahora rebautizado como Crypto.com Arena.

Algo similar hicieron con la Fórmula 1, ya que, al acordar su patrocinio, pusieron el nombre del trofeo Crypto.com Overtake Award, el que reconocía al piloto que más adelantamientos hiciera en la temporada 2021. Esto tuvo gran visibilidad, ya que muchos aficionados estaban pendientes del desenlace entre Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen.

Además de esto, disfrutan de ser el patrocinador principal del nuevo Gran Premio de Miami, que se celebrará en el mes de mayo y que estará en el calendario durante una década.

Así pues, el mercado de las criptomonedas y los tokens se ha ido adentrando poco a poco en la Fórmula 1, pero esto se aprecia claramente en la cantidad de empresas de este sector que se publicitan en las escuderías de la parrilla.

Presencia de criptomonedas y NFT casi todos los equipos de Fórmula 1 de 2022

Para la temporada 2022, tras la firma de Binance con Alpine, ocho de los diez equipos tendrán la presencia de una de estas empresas.

En Mercedes será FTX, mientras que en Red Bull y McLaren contarán con Tezos, además de Bybit y Bitci.com respectivamente. Ferrari, por su parte, tendrá el apoyo de Velas, y AlphaTauri, el de Fantom. Socios.com ayudará a Aston Martin, que cuenta también con Crypto.com, y a Alfa Romeo. Los únicos que aguantan esta especie de fiebre digital son Williams y Haas, aunque ya tienen relación debido al patrocinio general del deporte con Crypto.com.

La escudería de las bebidas energéticas confirmó a mediados del mes de febrero uno de los acuerdos más importantes de la historia del deporte con una empresa de criptomonedas. Red Bull firmó un patrocinio de más de 130 millones de euros con Bybit, que contará con gran presencia en el monoplaza de la temporada 2022, el RB18.

Equipo Patrocinador Mercedes FTX Red Bull Tezos y Bybit McLaren Tezos y Bitci.com Ferrari Velas (VLX) AlphaTauri Fantom Aston Martin Socios.com y Crypto.com Alfa Romeo Socios.com Alpine Binance

A esto hay que sumarle la colección de artículos digitales que anunció McLaren, una especie de NFTs (Non-Fungible Tokens) lanzados el día 22 de enero en el que se podía ir completando una versión del MCL35M con la decoración de Mónaco.

Los pasos a seguir eran, unirse a su canal de Discord y ser parte de McLaren Racing Collective, empezar a pujar por los artículos, y después comenzar a coleccionar cada una de las partes, desde las ruedas, retrovisores, pasando por la cubierta motor o el morro.

Con el contrato de Alpine y Binance, los franceses se unieron a la empresa más grande de criptomonedas del mundo, y también lanzarán una colección similar a la del conjunto de Woking, todo, a partir del día de presentación de su A522.

Aunque Red Bull ya lanzó una colección con motivo del Gran Premio de México, celebrado en noviembre de 2021, donde los seguidores de Sergio Pérez podían hacerse con una serie de artículos. Junto con Tezos, el equipo austriaco permitió adquirir estos coleccionables, y en la actualidad está disponible una carta de Max Verstappen celebrando la consecución del título mundial con un precio de 350 euros.

Cada uno de los NFTs tiene un sello de autenticidad en línea, lo que permite conocer el propietario y el número de serie del propio coleccionable, muy similar a los artículos autentificados que vende la Fórmula 1, pero de manera digital.

Este es un mercado que está en auge, y que aún se desconoce entre el gran público. Cada individuo tendrá su opinión al respecto, y pueden pensar que esto es una forma de negocio o de arte, aunque también es posible decir que se trata de una simple moda pasajera. El futuro dirá de que se trata.