F1 GP China 2026: Antonelli derrota a Russell por la pole; Colapinto en 12 y Checo Pérez 22

Mercedes se llevó la pole position para el Gran Premio de China, pero no con George Russell, sino con el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien aprovechó un fallo en el monoplaza de su compañero para dar un golpe en la búsquedad de la victoria en la carrera de Shanghai estableciéndose como el poleman más joven en la historia de la Fórmula 1.

Franco Colapinto avanzó a la Q2 y finalizó en la posición 12, mientras que Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1.

Q1

Charles Leclerc robó un poco de protagonismo a Mercedes en la primera ronda de eliminación consiguiendo un tiempo de 1m33.175s seguido por 0.087s de George Russell, ganador de la carrera corta unas horas antes.

Andra Kimi Antonelli fue tercero a una décima, mientras Max Verstappen logró saltar con su Red Bull de los límites de la zona de eliminación a la cuarta posición a solo 0.2 segundos seguido por Lewis Hamilton y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri a casi cuatro décimas de segundo.

El argentino Franco Colapinto saltó al décimo en su último intento a cuatro décimas de Leclerc.

Sergio Pérez finalizó último a cuatro segundos, esto mientras que Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Lance Stroll fueron los siguientes eliminados.

Q2

Antonelli demostró sus cartas para luchar por la pole con un tiempo de 1m32.443s superando a Leclerc, Russell, Hamilton y Norris colocándose dentro de los cinco primeros.

Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid

Lindblad y Gabriel Bortoleto quedaron fuera desde la posición 11 a la 16 con una diferencia de 1.5 segundos conforme a lo que había hecho el italiano.

Q3

La sesión para definir la pole position tuvo drama desde el inicio cuando el Mercedes de George Russell quedó detenido a mitad de pista por unos instantes. El piloto británico reportó que tenía problemas con la caja de cambios, esto mientras Antonelli se colocaba en la cima con 1m32.322s en su primer intento con gomas blandas, a la vez que Russell se dirigió a los pits.

Leclerc se colocó segundo a tres décimas del italiano seguido por Hamilton, pero pronto fue desplazado por los McLaren. Piastri ascendió al segundo a 0.228s del Mercedes mientras que Norris se ubicaba tercero. Max Verstappen se posicionaba sexto a más de un segundo de Antonelli.

Mercedes trabajó rápidamente para pérmitirle a Russell un último intento. Antonelli salió y cronometró 1m32.064s mientras que los Ferrari saltaron al segundo y tercero con Hamilton y Leclerc superando a Piastri y Norris.

La única vuelta de Russell en la Q3 le permitió colocarse segundo a 0.222 de Antonelli otorgando la primera pole position del italiano. Hamilton, Leclerc, Piastri y Norris cerraron del tercero al sexto.