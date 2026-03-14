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Fórmula 1 GP de China

La parrilla de salida para el GP de China de F1 2026

Esta es la parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de China 2026 de F1 que se disputa en Shanghái con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli se convirtió, a los 19 años, en el poleman más joven en la historia de la Fórmula 1 el sábado en el Gran Premio de China al liderar la sesión de clasificación disputada en el Circuito Internacional de Shanghái.

El piloto italiano marcó una vuelta de 1m32s064 en la Q3 para liderar la sesión por 0s222 sobre George Russell, su compañero de equipo en Mercedes, quien solo tuvo un intento en la fase final luego de experimentar un problema en su coche al inicio de la Q3.

La segunda fila será toda para Ferrari, ya que Lewis Hamilton se ubicó tercero delante de Charles Leclerc, ambos a tres décimas de la pole, mientras que los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris quedaron en la quinta y sexta posición.

Pierre Gasly alcanzó la séptima posición para Alpine y dejó atrás a los dos Red Bull, ya que Max Verstappen e Isack Hadjar fueron octavo y noveno. Las diez primeras posiciones las completó Oliver Bearman, de Haas.

Franco Colapinto tuvo una sólida actuación al clasificar en la 12° posición y quedó a tan solo cinco milésimas de avanzar a la Q3.

Sergio Pérez finalizó la sesión en la 22° ubicación con el Cadillac y el domingo tomará la salida desde el último cajón de la parrilla.

La parrilla de salida para el GP de China de F1 2026

1

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

3

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

5

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

7

 Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

9

 Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Oliver Bearman
(Haas)

11

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Franco Colapinto
(Alpine)

13

Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Liam Lawson
(Racing Bulls)

15

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

17

Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

19

Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de China de F1 2026?

Franco Colapinto partirá desde la 12° posición el domingo en el Gran Premio de China de F1 2026. El argentino terminó la Q1 en la décima posición y luego marcó un mejor tiempo de 1m33s357 en el cierre d ela Q2 que lo dejó 12° y a solo cinco milésimas de Isack Hadjar, el último en avanzar a la Q3.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de China de F1 2026?

Sergio Pérez iniciará desde la 22° y última posición el domingo en el Gran Premio de China de F1 2026 luego de que el mexicano marcara un mejor tiempo de 1m35s995 que lo dejó igualado con Lance Stroll, pero terminó detrás del piloto de Aston Martin por marcarlo después.

Fórmula 1 - GP de China - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

1'32.064

S 213.151
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

+0.222

1'32.286

0.222 S 212.638
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 19

+0.351

1'32.415

0.129 S 212.342
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.364

1'32.428

0.013 S 212.312
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.486

1'32.550

0.122 S 212.032
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.544

1'32.608

0.058 S 211.899
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+0.809

1'32.873

0.265 S 211.294
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 20

+0.938

1'33.002

0.129 S 211.001
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+1.057

1'33.121

0.119 S 210.732
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 19

+1.228

1'33.292

0.171 S 210.346
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de China - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

1'32.443

S 212.277
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.043

1'32.486

0.043 S 212.179
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.080

1'32.523

0.037 S 212.094
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 13

+0.124

1'32.567

0.044 S 211.993
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 14

+0.467

1'32.910

0.343 S 211.210
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+0.560

1'33.003

0.093 S 210.999
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14

+0.655

1'33.098

0.095 S 210.784
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.687

1'33.130

0.032 S 210.711
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 13

+0.754

1'33.197

0.067 S 210.560
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.909

1'33.352

0.155 S 210.210
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.911

1'33.354

0.002 S 210.206
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 15

+0.914

1'33.357

0.003 S 210.199
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 14

+1.095

1'33.538

0.181 S 209.792
14 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+1.322

1'33.765

0.227 S 209.284
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+1.341

1'33.784

0.019 S 209.242
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+1.522

1'33.965

0.181 S 208.839
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de China - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 7

1'33.175

S 210.610
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.087

1'33.262

0.087 S 210.413
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.130

1'33.305

0.043 S 210.316
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 8

+0.242

1'33.417

0.112 S 210.064
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.347

1'33.522

0.105 S 209.828
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.360

1'33.535

0.013 S 209.799
7 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 9

+0.374

1'33.549

0.014 S 209.768
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.415

1'33.590

0.041 S 209.676
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 8

+0.457

1'33.632

0.042 S 209.582
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 9

+0.459

1'33.634

0.002 S 209.577
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 8

+0.512

1'33.687

0.053 S 209.459
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 9

+0.613

1'33.788

0.101 S 209.233
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.731

1'33.906

0.118 S 208.970
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 8

+0.799

1'33.974

0.068 S 208.819
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.941

1'34.116

0.142 S 208.504
16 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.964

1'34.139

0.023 S 208.453
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 10

+1.142

1'34.317

0.178 S 208.060
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10

+1.597

1'34.772

0.455 S 207.061
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.028

1'35.203

0.431 S 206.123
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.261

1'35.436

0.233 S 205.620
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+2.820

1'35.995

0.559 S 204.423
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+2.820

1'35.995

0.000 S 204.423
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