F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez

La carrera de China ofrecerá una competencia abierta entre los Mercedes luego de los problemas que afrontó George Russell en la clasificación, una situación que aprovechó Andrea Kimi Antonelli para tomar su primera pole position y convertirse en el poleman más joven en la historia de la categoría.

¿En qué posición arrancará el GP de China Franco Colapinto?

El piloto argentino Franco Colapinto iniciará la carrera del domingo del Gran Premio de China desde la posición 12 luego de haber avanzado a la Q2.

¿En qué posición arrancará el GP de China Sergio Pérez?

Sergio Pérez tuvo complicaciones desde la sprint y partirá la segunda fecha del calendario de la F1 2026 desde el puesto 22.

¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Horarios del GP de China de la F1 2026: carrera

Carrera GP de China de F1 2026

México: Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h

Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 15 de marzo de 2026 - 02:00h

Domingo 15 de marzo de 2026 - 02:00h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 15 de marzo de 2026 - 03:00h

Domingo 15 de marzo de 2026 - 03:00h Argentina: Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h

Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h

Los horarios y cómo ver la carrera del GP de China de la F1 2026 en Latinoamérica

País Televisora Gran Premio México Izzi y Sky F1TV Domingo 15/3 01:00 Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium F1TV Domingo 15/3 01:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium

F1TV Domingo 15/3 02:00 Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Disney+ Premium

F1TV Domingo 15/3 03:00 Argentina Disney+ Premium

Fox Sports Argentina F1TV Domingo 15/3 04:00 Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium

F1TV Domingo 15/3 04:00