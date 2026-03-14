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Fórmula 1 GP de China

F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez

Descubre cómo seguir la carrera del Gran Premio de China en los diferentes territorios latinoamericanos con Franco Colapinto y Sergio Pérez.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

La carrera de China ofrecerá una competencia abierta entre los Mercedes luego de los problemas que afrontó George Russell en la clasificación, una situación que aprovechó Andrea Kimi Antonelli para tomar su primera pole position y convertirse en el poleman más joven en la historia de la categoría. 

¿En qué posición arrancará el GP de China Franco Colapinto?

El piloto argentino Franco Colapinto iniciará la carrera del domingo del Gran Premio de China desde la posición 12 luego de haber avanzado a la Q2. 

¿En qué posición arrancará el GP de China Sergio Pérez?

Sergio Pérez tuvo complicaciones desde la sprint y partirá la segunda fecha del calendario de la F1 2026 desde el puesto 22. 

¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.  

Horarios del GP de China de la F1 2026: carrera

Carrera GP de China de F1 2026 

  • México: Domingo 15 de marzo de 2026  - 01:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador:Domingo 15 de marzo de 2026  - 01:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 15 de marzo de 2026  - 02:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 15 de marzo de 2026  - 03:00h
  • Argentina: Domingo 15 de marzo de 2026  - 04:00h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 15 de marzo de 2026  - 04:00h

Los horarios y cómo ver la carrera del GP de China de la F1 2026 en Latinoamérica

País

Televisora        

Gran Premio

México Mexico

Izzi y Sky

F1TV

Domingo 15/3 01:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 15/3 01:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 15/3 02:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 15/3 03:00

Argentina Argentina

Disney+ Premium
Fox Sports Argentina

F1TV

 Domingo 15/3 04:00

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 15/3 04:00

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