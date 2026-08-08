VIDEO: La 'sorpresiva' visita de Miller y Razgatlioglu al mundo de Colapinto en Alpine

El mundo de la Fórmula 1 se encuentra actualmente en el tradicional parón obligatorio de verano impuesto por la FIA, que contempla un período consecutivo de 14 días en el que las escuderías deben detener el desarrollo de sus monoplazas. Sin embargo, la tranquilidad de Enstone en este periodo se vio interrumpida por la llegada de Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, quienes aprovecharon su presencia en Silverstone por el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP para conocer las instalaciones de Alpine.

A bordo de una Yamaha R9 de exhibición, los dos pilotos de Pramac recorrieron las instalaciones de Enstone y conocieron algunos de los espacios más importantes de la escudería en su histórica fábrica. La visita incluyó el lugar donde se prepara el A526, el Human High Performance Centre, la sala de operaciones y la oficina de Flavio Briatore, además de la recepción, donde Alpine exhibe algunos de sus trofeos, un Alpine de F1 de temporadas anteriores y el R25 con el que Fernando Alonso fue campeón de F1 en 2005, cuando el equipo llevaba el nombre de Renault.

La visita formó parte de una producción de contenido para redes sociales y contó también con la presencia de los ingenieros y mecánicos de Pramac, además de los pilotos de Moto2 del equipo, Izan Guevara y Alberto Ferrández.

La conexión entre Alpine y Pramac no es casual. Ambos equipos están vinculados a marcas que forman parte de sus respectivos programas deportivos y, además, Fórmula 1 y MotoGP comparten actualmente propietario, Liberty Media. La relación entre ambas categorías se ha intensificado en los últimos años, con pilotos y miembros de los equipos visitando ocasionalmente los respectivos paddocks y fábricas.

Incluso Pierre Gasly, piloto de Alpine, mantiene una estrecha relación con MotoGP, ya que tiene una inversión en un equipo de la categoría, una muestra de su pasión por el motociclismo.

La visita se produjo además en un momento importante para Miller y Razgatlioglu. Ambos llegan al Gran Premio de Gran Bretaña después de haber conseguido un doble resultado en los puntos para Pramac en el Gran Premio de Alemania, disputado en Sachsenring a comienzos de julio.

Miller, que utiliza el número 43 —el mismo que lleva Franco Colapinto en Alpine—, ha sumado puntos en seis de las últimas siete carreras. Razgatlioglu, por su parte, afronta su primera temporada en MotoGP después de haber sido tres veces campeón del mundo de Superbikes y continúa su adaptación a la categoría reina, con cinco resultados en los puntos en sus primeras 11 carreras.

Con Silverstone a apenas unos 32 kilómetros de Enstone, la visita de los dos pilotos de Pramac permitió unir dos mundos del automovilismo y motociclismo que cada vez están más cerca. Y, aunque la fábrica de Alpine se encontraba prácticamente vacía por el parón de verano, Miller y Razgatlioglu se encargaron de devolver por unas horas el ruido de los motores a sus instalaciones.

VIDEO: Así fue la 'visita' de Jack Miller y Toprak Razgatlioglu a la fábrica de Alpine

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