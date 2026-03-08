Russell: "No tenía nada en la batería" para defenderse de Leclerc en la largada

El ganador del Gran Premio de Australia, George Russell, atribuyó su irregular largada en la primera carrera del año de Fórmula 1 a no tener energía de batería disponible en la grilla, lo que abrió la puerta a Charles Leclerc en la salida.

Tanto Russell como su compañero de equipo Kimi Antonelli tuvieron largadas difíciles en la carrera de Albert Park. Russell cayó al segundo lugar cuando Leclerc tuvo una salida rápida para tomar la punta, mientras que Antonelli cayó hasta el séptimo puesto desde el segundo al verse superado por pilotos como Lewis Hamilton, Arvid Lindblad e Isack Hadjar.

Aunque Russell necesitó recuperarse y efectivamente batalló con Leclerc por el liderazgo en las primeras vueltas —una pelea que inicialmente parecía perder—, la aparición del Virtual Safety Car por el Red Bull detenido de Hadjar permitió que Russell se detuviera en pits con una pérdida de tiempo relativamente baja.

Ferrari finalmente no respondió en ninguno de los primeros períodos de VSC, lo que permitió a Mercedes volver a colocarse primero y segundo.

Russell dijo que, después de la largada, fue difícil mantener el liderazgo debido a las diferentes estrategias de despliegue de energía utilizadas al inicio de la carrera, y también por el modo de velocidad en recta, que generaba subviraje a la salida de la curva 8.

"Me siento increíble. Fue una pelea tremenda al comienzo", dijo Russell.

"Sabíamos que iba a ser desafiante. Llegué a la grilla y vi el nivel de batería: ¡no tenía nada en el tanque! Hice una mala largada y luego, obviamente, hubo algunas batallas muy ajustadas con Charles.

"Teníamos la sospecha de que iba a ser un efecto de yo-yo y, en cuanto uno de nosotros se ponía delante, simplemente se sentía imposible mantener la posición.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Obviamente, con este modo de recta perdemos mucho del tren delantero del coche, así que básicamente tenemos mucho subviraje en estas curvas. Así que estoy seguro de que quizá la FIA tendrá que mejorar eso un poco porque fue bastante complicado".

Mientras tanto, Antonelli tuvo que protagonizar una carrera de recuperación después de caer al séptimo lugar, pero fue adelantando a los coches que tenía delante para volver a colocarse entre los pilotos que peleaban en el top 4.

Al igual que Russell, tampoco había iniciado la carrera con suficiente batería, lo que lo dejó expuesto a los Ferrari, que largaron rápido, y a quienes venían detrás y habían logrado conservar algo de energía en la vuelta de formación. No fue la primera recuperación del fin de semana: Antonelli chocó en la FP3, pero el equipo Mercedes había logrado reparar su auto a tiempo para la clasificación.

"Fue el mejor comienzo [de temporada] que podríamos haber deseado. Desafortunadamente, la largada fue realmente mala y perdí muchas posiciones, y me encontré teniendo que recuperarme", dijo.

"En general fue una buena carrera. El ritmo fue muy fuerte, especialmente al final, ¡y ya estoy esperando con ganas la próxima semana!

"La lucha fue increíble en las primeras vueltas; con los adelantamientos es muy potente y eso puede generar mucha acción. Así que fue realmente muy divertido al principio".