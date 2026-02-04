Checo Pérez espera una lucha interna "muy buena" con Bottas en Cadillac

Sergio Pérez está próximo a comenzar oficialmente una nueva etapa en la Fórmula 1, mientras se prepara junto al nuevo equipo Cadillac para iniciar la temporada 2026 el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

A su lado en el garaje tendrá a Valtteri Bottas, después de que Cadillac se decidiera por una alineación de pilotos experimentada para dar sus primeros pasos en la máxima categoría.

Juntos acumulan 527 grandes premios disputados, 16 victorias, 106 podios y tres subcampeonatos, además de años compitiendo para equipos top de la parrilla como Red Bull y Mercedes.

Será una relación que Checo Pérez espera que lo lleve a dar el máximo de sí mismo, en lo que también significará un regreso para ambos a la parrilla, luego de haber estado ausentes en 2025.

"Creo que será una competencia interna muy buena, porque Valtteri es uno de los pilotos más exitosos que hay hoy en día en la Fórmula 1", dijo el mexicano en un encuentro con medios seleccionados, entre los que estuvo Motorsport.com, en el marco de su presentación como embajador de Mercado Libre, que será oficial este jueves.

"Tiene muchísima experiencia, muchísima velocidad y, bueno, es una garantía, especialmente con un auto que no sabemos qué tan competitivo vaya a ser. Tenerlo ahí al lado va a ser una fuerza que me va a estar empujando constantemente a dar lo mejor de mí", agregó.

Cadillac aparece como una gran oportunidad para Pérez luego de su traumático final con Red Bull en 2024, y el piloto de Guadalajara sintió una gran diferencia en el ambiente desde el comienzo.

"Es un equipo que me escucha muchísimo, un equipo que me recibió con los brazos abiertos y que, la verdad, desde el día uno me mostró que quería que fuera parte de este proyecto", aseguró.

"Siempre es importante como piloto sentirte parte de un equipo y con Valtteri creo que estamos trabajando muy bien para llevar a este equipo, que al final del día es un proyecto, hacia adelante".