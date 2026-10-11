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Fórmula 1 GP de Singapur

Checo Pérez rescata lo positivo tras Singapur: "Solo nos falta un segundo para pelear"

Sergio Pérez finalizó 17º en el GP de Singapur con Cadillac y aseguró que, aunque falta un segundo de ritmo, el avance operativo es la clave.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Sergio Pérez cruzó la meta del Gran Premio de Singapur en la posición 17 en una carrera donde su avance en los puestos se dio por el abandono de sus rivales, como el del Williams de Alex Albon en la parte final de la carrera, pero no por el rendimiento del Cadillac que, una vez más, demostró seguir muy retrasado.

Checo Pérez tuvo una carrera donde solo al inicio logró estar en batalla reteniendo al Aston Martin, que ahora ha sido más veloz que el coche americano. Una vez que el mexicano entró a pits, Sergio Pérez se quedó en solitario hasta cruzar la meta.

A pesar del resultado, el mexicano destacó la parte positiva: siguen sumando kilómetros y el coche ya cruza la meta de forma consistente. Esto será crítico de cara al 2027, que es donde realmente la mirada está puesta.

“Creo que fuimos muy fuertes con el ritmo que tuvimos hoy”, dijo el mexicano en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Respecto al ritmo de carrera indicó que hay una diferencia importante contra sus rivales directos: Williams y Aston.

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“En el aspecto operativo, es lo único que importa por el momento. Y el equipo ha hecho un trabajo realmente bueno, creo que podemos estar contentos con eso. Solo nos falta un segundo, segundo y medio, para estar en la pelea. Durante todo el primer stint tuvimos a los Aston detrás. Y sí, simplemente nos falta ese segundo en el coche. Una vez que lo tengamos, podremos empezar a mezclarnos con los demás”.

“Creo que todos los demás equipos se han desarrollado como se esperaba. Al formar un equipo nuevo, la gran esperanza está realmente puesta en el próximo año. Con suerte, podremos empezar la temporada mucho más fuertes y terminar esta en lo alto en la parte operativa. De esa forma nos aseguraremos de que, cuando se trate de rendimiento puro, podamos estar ahí. Creo que como equipo lo lograremos”, indicó el mexicano.

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