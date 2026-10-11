Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Resultados
Fórmula 1 GP de Singapur

Los resultados completos del GP de Singapur de F1 2026

Este es el clasificador final de la carrera del domingo en el Gran Premio de Singapur que ganó Max Verstappen para Red Bull.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen ganó de manera dominante el Gran Premio de Singapur y completó un fin de semana perfecto después de quedarse también con las dos poles y la carrera sprint. El piloto de Red Bull lideró de principio a fin para conseguir su primera victoria en un gran premio en Marina Bay.

Charles Leclerc terminó segundo con Ferrari, a siete segundos del ganador, mientras que Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes. El italiano llegará a Austin con posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato.

Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron cuarto y quinto, por delante de Lewis Hamilton. Liam Lawson fue el mejor del resto en la séptima posición, seguido de Nico Hulkenberg, George Russell e Isack Hadjar, que completó el top 10 después de largar desde el pitlane.

Franco Colapinto abandonó en la vuelta 32 por un aparente problema de transmisión en su Alpine, su segundo retiro por una falla durante el fin de semana. Sergio Pérez terminó 17º con Cadillac, a dos vueltas del ganador.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Singapur - Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 62

1:42'00.785

179.586 1 25 Red Bull Red Bull
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 62

+7.335

1:42'08.120

7.335 179.372 2 18 Ferrari Ferrari
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 62

+24.573

1:42'25.358

17.238 178.868 2 15 Mercedes Mercedes
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 62

+40.506

1:42'41.291

15.933 178.406 1 12 McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 62

+49.644

1:42'50.429

9.138 178.142 2 10 McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 62

+53.188

1:42'53.973

3.544 178.039 1 8 Ferrari Ferrari
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 62

+1'21.666

1:43'22.451

28.478 177.222 1 6 RB Red Bull
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 62

+1'23.386

1:43'24.171

1.720 177.173 1 4 Audi Audi
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 62

+1'24.677

1:43'25.462

1.291 177.136 1 2 Mercedes Mercedes
10 France I. Hadjar Red Bull 6 62

+1'30.862

1:43'31.647

6.185 176.960 1 1 Red Bull Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 61

+1 Vuelta

1:42'02.956

1 Vuelta 176.626 1 Alpine Mercedes
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 61

+1 Vuelta

1:42'05.791

2.835 176.544 1 Haas Ferrari
13 France E. Ocon Haas F1 31 61

+1 Vuelta

1:42'26.432

20.641 175.951 1 Haas Ferrari
14 Spain C. Sainz Williams 55 61

+1 Vuelta

1:42'58.924

32.492 175.026 1 Williams Mercedes
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 61

+1 Vuelta

1:43'01.735

2.811 174.947 1 RB Red Bull
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 61

+1 Vuelta

1:43'15.239

13.504 174.565 1 Aston Martin Honda
17 Mexico S. Pérez Cadillac 11 60

+2 Vueltas

1:42'21.305

1 Vuelta 173.210 2 Cadillac Ferrari
dnf Thailand A. Albon Williams 23 59

+3 Vueltas

1:39'58.746

1 Vuelta 174.370 3 Retirada Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 59

+3 Vueltas

1:42'18.132

2'19.386 170.410 1 Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 36

+26 Vueltas

1:01'32.559

23 Vueltas 172.792 1 Retirada Aston Martin Honda
dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 29

+33 Vueltas

48'56.129

7 Vueltas 175.021 Retirada Alpine Mercedes
dnf Brazil G. Bortoleto Audi 5 7

+55 Vueltas

12'03.749

22 Vueltas 170.870 Retirada Audi Audi
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Singapur - Mejoras vueltas en carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 41

1'35.202

S 186.311
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 43

+0.387

1'35.589

0.387 S 185.556
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 44

+0.463

1'35.665

0.076 S 185.409
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 42

+0.715

1'35.917

0.252 S 184.922
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 44

+0.999

1'36.201

0.284 M 184.376
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 42

+1.080

1'36.282

0.081 M 184.221
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 41

+1.520

1'36.722

0.440 S 183.383
8 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+1.720

1'36.922

0.200 S 183.004
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 60

+1.853

1'37.055

0.133 S 182.754
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 51

+1.991

1'37.193

0.138 M 182.494
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 50

+2.188

1'37.390

0.197 S 182.125
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 41

+2.234

1'37.436

0.046 S 182.039
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 37

+2.354

1'37.556

0.120 M 181.815
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 37

+2.830

1'38.032

0.476 M 180.932
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 41

+2.927

1'38.129

0.097 M 180.753
16 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 41

+2.952

1'38.154

0.025 S 180.707
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 41

+3.124

1'38.326

0.172 M 180.391
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 43

+3.372

1'38.574

0.248 S 179.937
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 28

+3.935

1'39.137

0.563 M 178.916
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 13

+4.063

1'39.265

0.128 M 178.685
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 30

+4.969

1'40.171

0.906 S 177.069
22 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+5.284

1'40.486

0.315 M 176.514
Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Singapur de la F1 2026: Antonelli, cerca del título
Artículo siguiente El dolor de Franco Colapinto tras otro abandono en Singapur: "El peor triplete de mi carrera en F1"

Top Comments
More from
Federico Faturos

Alpine, sin puntos y con problemas de fiabilidad para Colapinto en Singapur: "Debemos comprender qué pasó"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Alpine, sin puntos y con problemas de fiabilidad para Colapinto en Singapur: "Debemos comprender qué pasó"

El dolor de Franco Colapinto tras otro abandono en Singapur: "El peor triplete de mi carrera en F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
El dolor de Franco Colapinto tras otro abandono en Singapur: "El peor triplete de mi carrera en F1"

Verstappen domina el GP de Singapur, Colapinto abandona con otra falla en el Alpine y Checo Pérez es 17º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Verstappen domina el GP de Singapur, Colapinto abandona con otra falla en el Alpine y Checo Pérez es 17º

Últimas noticias

Antonelli usará el nuevo paquete de Mercedes en Austin: "es importante de cara al 2027"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Antonelli usará el nuevo paquete de Mercedes en Austin: "es importante de cara al 2027"

Checo Pérez rescata lo positivo tras Singapur: "Solo nos falta un segundo para pelear"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Checo Pérez rescata lo positivo tras Singapur: "Solo nos falta un segundo para pelear"

Alpine, sin puntos y con problemas de fiabilidad para Colapinto en Singapur: "Debemos comprender qué pasó"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Alpine, sin puntos y con problemas de fiabilidad para Colapinto en Singapur: "Debemos comprender qué pasó"

Las combinaciones para que Antonelli salga campeón de la F1 2026 en Estados Unidos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
Las combinaciones para que Antonelli salga campeón de la F1 2026 en Estados Unidos