Los resultados completos del GP de Singapur de F1 2026
Este es el clasificador final de la carrera del domingo en el Gran Premio de Singapur que ganó Max Verstappen para Red Bull.
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen ganó de manera dominante el Gran Premio de Singapur y completó un fin de semana perfecto después de quedarse también con las dos poles y la carrera sprint. El piloto de Red Bull lideró de principio a fin para conseguir su primera victoria en un gran premio en Marina Bay.
Charles Leclerc terminó segundo con Ferrari, a siete segundos del ganador, mientras que Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes. El italiano llegará a Austin con posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato.
Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron cuarto y quinto, por delante de Lewis Hamilton. Liam Lawson fue el mejor del resto en la séptima posición, seguido de Nico Hulkenberg, George Russell e Isack Hadjar, que completó el top 10 después de largar desde el pitlane.
Franco Colapinto abandonó en la vuelta 32 por un aparente problema de transmisión en su Alpine, su segundo retiro por una falla durante el fin de semana. Sergio Pérez terminó 17º con Cadillac, a dos vueltas del ganador.
Fórmula 1 - GP de Singapur - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|62
|
1:42'00.785
|179.586
|1
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|62
|
+7.335
1:42'08.120
|7.335
|179.372
|2
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|62
|
+24.573
1:42'25.358
|17.238
|178.868
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|L. Norris McLaren
|1
|62
|
+40.506
1:42'41.291
|15.933
|178.406
|1
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|62
|
+49.644
1:42'50.429
|9.138
|178.142
|2
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|62
|
+53.188
1:42'53.973
|3.544
|178.039
|1
|8
|Ferrari
|Ferrari
|7
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|62
|
+1'21.666
1:43'22.451
|28.478
|177.222
|1
|6
|RB
|Red Bull
|8
|N. Hulkenberg Audi
|27
|62
|
+1'23.386
1:43'24.171
|1.720
|177.173
|1
|4
|Audi
|Audi
|9
|G. Russell Mercedes
|63
|62
|
+1'24.677
1:43'25.462
|1.291
|177.136
|1
|2
|Mercedes
|Mercedes
|10
|I. Hadjar Red Bull
|6
|62
|
+1'30.862
1:43'31.647
|6.185
|176.960
|1
|1
|Red Bull
|Red Bull
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|61
|
+1 Vuelta
1:42'02.956
|1 Vuelta
|176.626
|1
|Alpine
|Mercedes
|12
|O. Bearman Haas F1
|87
|61
|
+1 Vuelta
1:42'05.791
|2.835
|176.544
|1
|Haas
|Ferrari
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|61
|
+1 Vuelta
1:42'26.432
|20.641
|175.951
|1
|Haas
|Ferrari
|14
|C. Sainz Williams
|55
|61
|
+1 Vuelta
1:42'58.924
|32.492
|175.026
|1
|Williams
|Mercedes
|15
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|61
|
+1 Vuelta
1:43'01.735
|2.811
|174.947
|1
|RB
|Red Bull
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|61
|
+1 Vuelta
1:43'15.239
|13.504
|174.565
|1
|Aston Martin
|Honda
|17
|S. Pérez Cadillac
|11
|60
|
+2 Vueltas
1:42'21.305
|1 Vuelta
|173.210
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|A. Albon Williams
|23
|59
|
+3 Vueltas
1:39'58.746
|1 Vuelta
|174.370
|3
|Retirada
|Williams
|Mercedes
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|59
|
+3 Vueltas
1:42'18.132
|2'19.386
|170.410
|1
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|36
|
+26 Vueltas
1:01'32.559
|23 Vueltas
|172.792
|1
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|F. Colapinto Alpine
|43
|29
|
+33 Vueltas
48'56.129
|7 Vueltas
|175.021
|Retirada
|Alpine
|Mercedes
|dnf
|G. Bortoleto Audi
|5
|7
|
+55 Vueltas
12'03.749
|22 Vueltas
|170.870
|Retirada
|Audi
|Audi
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Singapur - Mejoras vueltas en carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|41
|
1'35.202
|S
|186.311
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|43
|
+0.387
1'35.589
|0.387
|S
|185.556
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|44
|
+0.463
1'35.665
|0.076
|S
|185.409
|4
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|42
|
+0.715
1'35.917
|0.252
|S
|184.922
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|44
|
+0.999
1'36.201
|0.284
|M
|184.376
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|42
|
+1.080
1'36.282
|0.081
|M
|184.221
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|41
|
+1.520
1'36.722
|0.440
|S
|183.383
|8
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+1.720
1'36.922
|0.200
|S
|183.004
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|60
|
+1.853
1'37.055
|0.133
|S
|182.754
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|51
|
+1.991
1'37.193
|0.138
|M
|182.494
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|50
|
+2.188
1'37.390
|0.197
|S
|182.125
|12
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|41
|
+2.234
1'37.436
|0.046
|S
|182.039
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|37
|
+2.354
1'37.556
|0.120
|M
|181.815
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|37
|
+2.830
1'38.032
|0.476
|M
|180.932
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|41
|
+2.927
1'38.129
|0.097
|M
|180.753
|16
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|41
|
+2.952
1'38.154
|0.025
|S
|180.707
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|41
|
+3.124
1'38.326
|0.172
|M
|180.391
|18
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|43
|
+3.372
1'38.574
|0.248
|S
|179.937
|19
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|28
|
+3.935
1'39.137
|0.563
|M
|178.916
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|13
|
+4.063
1'39.265
|0.128
|M
|178.685
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|30
|
+4.969
1'40.171
|0.906
|S
|177.069
|22
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+5.284
1'40.486
|0.315
|M
|176.514
|Ver los resultados completos
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