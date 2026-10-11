Los resultados completos del GP de Singapur de F1 2026

Max Verstappen ganó de manera dominante el Gran Premio de Singapur y completó un fin de semana perfecto después de quedarse también con las dos poles y la carrera sprint. El piloto de Red Bull lideró de principio a fin para conseguir su primera victoria en un gran premio en Marina Bay.

Charles Leclerc terminó segundo con Ferrari, a siete segundos del ganador, mientras que Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes. El italiano llegará a Austin con posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato.

Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron cuarto y quinto, por delante de Lewis Hamilton. Liam Lawson fue el mejor del resto en la séptima posición, seguido de Nico Hulkenberg, George Russell e Isack Hadjar, que completó el top 10 después de largar desde el pitlane.

Franco Colapinto abandonó en la vuelta 32 por un aparente problema de transmisión en su Alpine, su segundo retiro por una falla durante el fin de semana. Sergio Pérez terminó 17º con Cadillac, a dos vueltas del ganador.