Fórmula 1 Segundos test de pretemporada en Bahrein

Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin

Checo Pérez estará nuevamente en acción con Cadillac esta semana en las últimas pruebas de pretemporada de la F1 en Bahréin.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

La escudería Cadillac afronta otros tres días de pruebas cruciales en el Circuito Internacional de Bahréin para seguir avanzando en el desarrollo del monoplaza que conducirán Sergio Pérez y Valtteri Bottas en el estreno del nuevo equipo en la F1.

Cadillac viene de completar 320 vueltas en las tres jornadas de test de la semana pasada en la pista de Sakhir, lo que equivalió a 1.732 kilómetros recorridos, todo un logro para una escudería que hasta hace pocos meses apenas era un proyecto.

"Ha sido un test realmente positivo, con muchos aprendizajes en todas las áreas. El progreso es increíble", afirmó Checo Pérez el viernes pasado al culminar su trabajo al volante del monoplaza.

A pesar de los retos técnicos que implica una escudería nueva, el piloto mexicano destacó la armonía que se respira en el garaje: "Todavía hay cosas por mejorar, por supuesto, pero en general estamos avanzando, uniéndonos como equipo y disfrutando de sacar el máximo provecho del coche y de nosotros mismos".

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Checo Pérez indicó que la gestión de la energía es algo que el equipo debe tomar como prioridad cuando vuelva a la pista esta semana. El jefe del equipo, Graeme Lowdon, coincidió con el de Guadalajara, aunque advirtió que el equipo aún debe trabajar en aspectos básicos, como las paradas en pits.

"Bueno, sin duda está entre las primeras prioridades. Creo que hay un montón de cosas para hacer que estos coches vayan más rápido. Claramente esa es una de ellas".

"Y es un área en la que estoy muy seguro de que veremos mucho desarrollo y también mucha convergencia. Siempre lo hacemos en la Fórmula 1, ¿no? Y lo que siempre, supongo, ya no debería sorprenderme es la velocidad a la que eso puede suceder en todo el paddock. Así que ciertamente es un área en la que estaremos trabajando".

"Hay muchas otras áreas. Y recuerden que, como equipo nuevo, tenemos un montón de cosas nuevas".

"Nunca hemos hecho una parada en boxes, así que necesitamos centrarnos también en cosas como esa. Así que hay mucho por hacer, pero estoy muy, muy contento con el ambiente dentro del equipo y realmente contento con dónde hemos empezado", concluyó.

¿Cuándo estará en pista Checo Pérez esta semana en Bahréin?

Tal como sucedió la semana pasada, Cadillac tendrá a sus dos pilotos en pista en cada uno de los tres días de actividad.

Sergio Pérez abrirá la semana de ensayos el miércoles por la mañana, antes de cederle la conducción a Bottas por la tarde. El jueves harán el esquema inverso, mientras que el viernes volverán al programa de la primera jornada.

Federico Faturos

