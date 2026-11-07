Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Checo Pérez y Cadillac confían en la lluvia para remontar en Brasil

Sergio Pérez admitió que no logró el desempeño deseado en la clasificación en Brasil, pero confía en que el ritmo les permitirá recuperarse.

Luis Ramírez

Publicado: 7 nov 2026, 22:44

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sergio Pérez y Cadillac esperaban poder avanzar a la Q2 ante las difíciles condiciones de lluvia en Brasil y, aunque pesaba sobre él una penalización de 30 posiciones en la parrilla era un objetivo para demostrar el avance de la escudería, sin embargo, el mexicano quedó eliminado en la Q1 en Sao Paulo a pesar de haber mostrado un ritmo prometedor en la primera parte de la ronda.

Checo Pérez, quien finalizó con un tiempo de 1m34.509s, explicó que un enfriamiento excesivo en sus gomas durante la vuelta decisiva le impidió explotar el potencial del auto, en una jornada donde de por sí tenía confirmado su inicio desde el fondo del pelotón debido a la sustitución de componentes en su unidad de potencia (ICE, turbocompresor y MGU-K).

"Las condiciones de la pista eran complicadas, pero creo que comenzar un poco antes fue definitivamente la decisión correcta”, dijo el mexicano en la zona de medios.

“En general, hubo algunas quejas aquí y allá, pero logramos un buen progreso y nos sentimos competitivos hoy, lo cual fue una señal positiva. Estaba confiado al entrar a mi última vuelta pensando que sería la buena, pero creo que enfrié demasiado los neumáticos y no logré meterles suficiente temperatura”.

“Fue un poco desafortunado, ya que siento que podríamos haber logrado un resultado mucho mejor. Con suerte, tendremos algo de lluvia y veremos cómo se desarrollan las cosas desde ahí", explicó el piloto mexicano.

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Por su parte, el director del equipo Cadillac, Marcin Budkowski, destacó la labor operativa en el garaje y el manejo de sus pilotos para evitar incidentes, pero lamentó que no lograran aprovechar la oportunidad.

"Un día lleno de acontecimientos con condiciones meteorológicas dramáticas, como tan a menudo vemos aquí en Interlagos. Durante una FP3 en seco, tuvimos una sesión fluida tras optar por montar un nuevo motor de combustión interna, turbo y MGU-K en el auto de Checo tras el problema de México, y ambos pilotos completaron sus programas de trabajo", señaló Budkowski.

“Ambos pilotos demostraron su gran experiencia, marcando vueltas sólidas y manteniendo el auto en el asfalto. Tuvimos la oportunidad de pasar a la Q2 hoy, pero en última instancia no logramos poner todo junto al final de la sesión, cuando realmente importaba".

"Nos reagruparemos esta noche y nos prepararemos para otro día impredecible mañana, con más pronóstico de lluvia antes de la competencia", finalizó.

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