Fórmula 1 GP de Sao Paulo

"Simplemente iba derrapando": Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 en Brasil

"Intentaremos hacer lo mejor": Colapinto confía en remontar el domingo en Brasil aprovechando las sanciones de la grilla.

Federico Faturos

Edited: 7 nov 2026, 20:13

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto quedó a solo una posición de avanzar a la Q2 en la difícil sesión de clasificación del Gran Premio de Sao Paulo 2026, donde aunque quedó eliminado en la primera ronda superó a su compañero francés Pierre Gasly.

El argentino no logró encontrar el compromiso ideal de puesta a punto en su monoplaza Alpine y batalló de forma constante durante su tanda con los neumáticos de lluvia extrema, reportando serios problemas para traccionar y generar temperatura en las gomas.

La falta de adherencia en el tren delantero al llegar al vértice de las curvas le impidió cerrar un registro competitivo cuando la pista comenzaba a evolucionar en los minutos finales luego de que varios pilotos desplazaran el agua que llevó al retraso de la sesión de más de una hora con 20 minutos.

"Fue muy malo. Creo que me faltó algo de referencia en un momento dado. Me sentí bastante lento, patinando mucho y con falta de agarre. Cuando fuimos a por el último par de vueltas, simplemente iba derrapando por todos lados, sin tracción ni tren delantero", explicó Colapinto en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.

“Mi última vuelta fue realmente mala en términos de entrega de potencia y estaba patinando muchísimo”.

Sanciones ajenas y la estrategia para la remontada del domingo

Pese a lo difícil de quedar fuera en la primera ronda, el panorama para la carrera ofrece una ventana de oportunidad para el piloto de Alpine dado que el ritmo que mostró fue consistente, por lo que piensa que en carrera puede aprovechar que las condiciones serán igual de complejas.

A esto se suma la considerable marea de penalizaciones por reemplazos de unidad de potencia que afectará a pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell y Sergio Pérez— que reconfigurará la parrilla de salida, otorgándole una mejor posición.

"Hoy no encontramos el compromiso adecuado sobre mojado. Ojalá los neumáticos intermedios vayan mejor que los de lluvia extrema. Creo que va a ser una carrera larga, con penalizaciones y mucha gente saliendo desde el fondo, así que intentaremos hacer lo mejor posible para remontar", concluyó Colapinto.

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