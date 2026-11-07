Crónica de clasificación

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Norris gana la pole bajo la lluvia en Brasil; Colapinto eliminado en Q1, pero avanza por sanciones

Lando Norris ganó la pole position en las difíciles condiciones en una sesión donde hay varias sanciones.

Luis Ramírez

Edited: 7 nov 2026, 20:28

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Luego de casi una hora y media de retraso por una intensa tormenta, la sesión de clasificación se realizó en condición de pista mojada que requirió el uso de los neumáticos de lluvia extrema. Lando Norris ganó la pole position en una Q3 donde solo hubo un intento.

La parrilla de salida sufrirá diversas modificaciones, incluyendo a favor de Franco Colapinto quien avanzará del 17 al 15 por los castigos de varios de sus rivales.

Q1

Con condiciones de lluvia intensa, los coches salieron a la pista con gomas de lluvia completa. Nico Hulknberg se colocó en la cima con un tiempo de 1m35.793s superando a Max Verstappen por 0.931s, pero el holandés pronto recuperó la primera posición.

La pista siguió mejorando conforme los pilotos iban desplazando el agua a los costados y con menos de cinco minutos en el reloj fue el momento de George Russell de colocarse en la cima seguido a dos décimas de Lando Norris con los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton cerrando los cinco primeros.

Sergio Pérez se colocaba en décimo aprovechando la lluvia mientras que Franco Colapinrto estaba en el puesto 18.

El giro definitivo llego en el último minuto con una pista en mejores condiciones. Russell tomó la cima con 1m31.206s seguido por Verstappen a 0.032s con Hamilton, Hulkenberg y Hadjar cerrando el top cinco. Sin embargo, Lando Norris mejoró a 1m30.939s para superar a Russell por 0.267s y finalizar como el más veloz.

Fernando Alonso avanzó en la octava plaza por delante de Leclerc.

Los latinoamericanos de habla hispana quedaron fuera en la Q1. Franco Colapinto finalizó en la posición 17 por delante de Pierre Gasly. Sergio Pérez en la posición 21.

Q2

Con condiciones mejores en la pista, Russell se colocó en la cima con un tiempo de 1m26.745s superando a Liam Lawson por tres décimas de segundo. Isack Hadjar, Charles Leclerc y Nico Hulkenberg finalizaron en el top 5.

Lewis Hamilton quedó eliminado en la posición 11, esto mientras Oscar Piastri tampoco pasó el corte.

El debutante brasileño Rafael Camara provocó la bandera roja al final de la ronda tras un choque cuando se ubicaba 13, justo por delante de Arvid Lindblad.

Max Verstappen decidió no salir al circuito para ahorrar neumáticos dado que tendrá que pagar una penalización.

Q3

Ante el riesgo del regreso de la fuerte lluvia, los pilotos salieron de inmediato al circuito para tratar de marcar un tiempo rápido. Lando Norris se colocó en la cima con 1m27.470s superando a Russell por dos décimas de segundo, esto mientras Antonelli se había colocado en la tercera plaza.

Charles Leclerc, quien debe 10 posiciones en la parrilla, se ubicó cuarto, seguido por Liam Lawson.

Nico Hulkenberg, quien no rodó el viernes tras los problemas de su Audi, se colocó en el sexto por delante de Isack Hadjar, Oliver Bearman y un sorprendente Fernando Alonso que llevó a su Aston Martin al noveno, justo por encima del Williams de Alex Albon.

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