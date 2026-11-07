Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen vio partidos de la Premier League durante el retraso de la clasificación en Brasil

Max Verstappen dice que el sábado en Brasil fue un día perdido para él, ya que sabía de antemano que saldría desde el fondo de la parrilla. El neerlandés predice que remontar posiciones en el pelotón será considerablemente más difícil que en años anteriores

Ronald Vording

Publicado: 7 nov 2026, 21:52

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Max Verstappen dio por terminada su jornada después de la Q1 durante la clasificación de Fórmula 1 en Sao Paulo, ya que sabía que saldría desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Brasil debido a una sanción en parrilla relacionada con el motor.

En la 'parrilla indicativa' de la FIA, Verstappen figura en la 21.ª posición, por detrás de Lewis Hamilton y justo por delante de Sergio Pérez.

El cuatro veces campeón del mundo volvió a demostrar en la Q1 lo competitivo que puede ser en condiciones de lluvia. Su primera vuelta lanzada fue 1,4 segundos más rápida que el tiempo que encabezaba la tabla en ese momento, y cuatro décimas mejor que Hamilton, que cruzó la línea de meta poco después. El piloto de Red Bull terminó finalmente el segmento inicial de la clasificación en tercera posición – por detrás de Lando Norris y George Russell – antes de bajarse del coche.

La parrilla de salida:

Preguntado por si al menos había disfrutado en cierta medida bajo la lluvia brasileña, Verstappen respondió en el corralito de prensa: "La verdad es que no, porque no estoy luchando por nada. Mi mente ya está puesta en mañana, así que se trataba simplemente de dar una vuelta, sin arriesgar nada. En cada vuelta que di, estábamos arriba, pero para mí eso no es una sorpresa".

Al igual que sus compañeros pilotos, Verstappen tuvo que esperar casi una hora y media por el retraso de la bandera roja antes de poder siquiera salir a pista. Preguntado por cómo había pasado ese tiempo durante la intensa lluvia, Verstappen se rio ante la cámara de Viaplay: "Viendo fútbol. Premier League".

Preguntado por qué partido había estado viendo exactamente, Verstappen continuó: "Muchos partidos diferentes, pero Nottingham Forest-Manchester City fue el último antes de subirme al coche. Iban 3-1, ¡de hecho vi un gran gol justo antes de volver!"

Cuando se le señaló que a los aficionados les podría costar creer que Verstappen hubiera estado viendo fútbol poco antes de tener que afrontar la clasificación en condiciones extremadamente difíciles, el neerlandés respondió con calma: "Pero salgo último de todos modos, así que no importa. He perdido hoy 12 horas de mi vida que nunca recuperaré".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Por qué Verstappen cree que una remontada será más difícil en 2026

Aunque el sábado no había nada en juego para Verstappen, el domingo naturalmente será otra historia. Verstappen ya ha protagonizado tres remontadas memorables en Interlagos, incluidas las de las dos últimas temporadas.

En 2024, Verstappen ganó saliendo 17.º en la parrilla, cortando de raíz las aspiraciones restantes de Norris al título, mientras que el año pasado el neerlandés remontó desde el pitlane hasta el podio.

Salir desde la última fila, por tanto, no significa necesariamente que no tenga opciones, pero Verstappen cree que abrirse paso por el pelotón con los coches de 2026 será considerablemente más difícil.

"Era [posible remontar] en el pasado, pero ahora ya no tenemos DRS. Y el modo de adelantamiento es muy limitante por aquí, debido a la larga recta", dijo Verstappen.

"Todo el mundo está agotando la batería, así que tu diferencia de velocidad en la recta va a ser mucho menor. Será un poco como México, la verdad, así que será bastante más difícil adelantar de lo normal".

No obstante, la lluvia podría, por supuesto, echar una mano. Se vuelve a pronosticar lluvia para mañana en Sao Paulo, lo que también fue una de las consideraciones detrás de la decisión de Ferrari de asumir sanciones en parrilla para ambos pilotos aquí.

Lee también:

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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