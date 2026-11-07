Fórmula 1 GP de Sao Paulo

La parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 en Sao Paulo

Luego de las múltiples sanciones así queda la parrilla de salida para la carrera del domingo en Interlagos.

Luis Ramírez

Edited: 7 nov 2026, 20:35

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En una accidentada clasificación interrumpida por más de una hora debido a la intensa lluvia en el Autódromo José Carlos Pace, Lando Norris conquistó la pole position para el Gran Premio de São Paulo. El piloto de McLaren detuvo el cronómetro en 1m27.470s usando neumáticos intermedios, superando por dos décimas a George Russell.

Pese a clasificar segundo, Russell perderá cinco posiciones por cambio de motor, cediendo su lugar en la segunda fila. La parrila se reconfigurará por la cascada de penalizaciones: Charles Leclerc (4.°) caerá 10 puestos, mientras que Liam Lawson (5.°) escalará hasta la tercera posición de salida.

El neozelandés brilló con Racing Bulls en medio de los rumores sobre su futuro, superando a Nico Hülkenberg (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull). Por su parte, Lewis Hamilton (11.°), Max Verstappen (16.°) y Sergio 'Checo' Pérez (20.°) sufrieron en la tormenta y arrancarán desde el fondo tras acumular sanciones en sus unidades de potencia.

La parrilla de salida para el GP de Sao Paulo de F1 2026

1

Lando Norris

(McLaren)

2

Kimi Antonelli

(Mercedes)

3

Liam Lawson

(Racing Bulls)

4

Nico Hülkenberg

(Audi)

5

Isack Hadjar

(Red Bull)

6

Oliver Bearman

(Haas)

7

George Russell

(Mercedes)

8

Fernando Alonso

(Aston Martin)

9

Alexander Albon

(Williams)

10

Oscar Piastri

(McLaren)

11

Rafael Camara

(Haas)

12

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

13

Carlos Sainz

(Williams)

14

Charles Leclerc

(Ferrari)

15

Franco Colapinto

(Alpine)

16

Pierre Gasly

(Alpine)

17

Lance Stroll

(Aston Martin)

18

Valtteri Bottas

(Cadillac)

19

Gabriel Bortoleto

(Audi)

20

Lewis Hamilton

(Ferrari)

21

Max Verstappen (P)

(Red Bull)

22

Sergio Pérez

(Cadillac)

Max Verstappen tiene penalizaciones por cambios en la unidad de potencia.

Charles Leclerc tiene penalización por cambios en la unidad de potencia.

Lewis Hamilton tiene penalizaciones por cambios en la unidad de potencia.

Sergio Pérez tiene penalizaciones por cambios en la unidad de potencia

George Russell tiene penalización por cambio de motor de combustión

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Sao Paulo de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 15° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de México. El argentino llegó hasta la Q1 quedando en el límite de avanzar a la Q2 al finalizar en la posición 17, justo por delante de su compañero Pierre Gasly.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Sao Paulo de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 22° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Sao Paulo. El piloto de Cadillac quedó originalmente en el puesto 21, por detrás de su compañero Valtteri Bottas, pero tenía que pagar una sanción de 30 posiciones.

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