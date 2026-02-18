Cómo Charles Leclerc está encontrando diversión en el "caos" de la F1 2026

Charles Leclerc afirma que está "encontrando la diversión de una manera diferente" con los coches de especificación 2026 de la Fórmula 1.

El campeonato mundial ha introducido nuevos reglamentos de chasis y motor para la próxima temporada, lo que ha cambiado drásticamente el estilo de conducción requerido —ya que los pilotos recurren al lift and coast así como a reducir marchas para recolectar y ahorrar energía— y ha incrementado la carga mental al volante.

Los nuevos coches de F1 han recibido, en el mejor de los casos, una acogida dispar, con Max Verstappen calificándolos de "anti-carreras" y "un poco más como la Fórmula E con esteroides". Leclerc no puede evitar admitirlo: "No es el coche más divertido.

"Quiero decir, no es con el que más me he divertido conduciendo, pero es lo que hay. Y encuentro la diversión de otra manera.

"Creo que el desafío de desarrollar realmente todo este nuevo sistema es, en sí mismo, algo que he disfrutado, y algo que me resulta muy interesante. En eso, encuentro cierta diversión simplemente experimentando cosas diferentes, y cosas que quizá no habrían funcionado en el pasado.

"Pero ahora que todo es diferente, está bien poder pensar un poco fuera de la caja e intentar encontrar otras formas de maximizar el rendimiento del coche. Pero el placer real de conducir el coche es distinto".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

En términos de sensaciones, el piloto de Ferrari ha elogiado los coches más ligeros y ágiles, que se adaptan mejor a su estilo de conducción preferido, con tendencia al sobreviraje; la reducción de peso es el aspecto que más ha disfrutado.

"El peso, definitivamente se siente", señaló Leclerc. "El coche está un poco más vivo, y con el balance puedes jugar mucho más y puedes tener una parte trasera muy nerviosa. El año pasado, recuerdo que con el peso era un poco más difícil gestionar eso. Siempre me han gustado los coches sobreviradores, pero con estos coches siento que puedes ir un poco más al extremo con ellos".

Pero esto se verá eclipsado por la importante cantidad de gestión de energía necesaria, lo que motivó los comentarios antes mencionados de Verstappen —y también de otros pilotos.

"Hay un poco menos de ataque, que es lo que me encantaba de los coches de F1 anteriores", reconoció Leclerc.

"Como pilotos de F1 en general, siempre tienes que adaptarte y cambiar tu estilo de conducción. Este año es un cambio mayor de lo que hemos estado acostumbrados en el pasado. El porcentaje de conducción pura es un poco menor. Ahora se trata más de pensar en todo lo demás que tienes que considerar cuando estás en el coche para maximizar todos los sistemas a tu alrededor. Así que tienes que pensar activamente mucho más que en el pasado.

"Todos estamos luchando por intentar cargar más el trabajo en el sistema en lugar de en el piloto. Es diferente en todo el paddock, seguro, y todos hemos tenido enfoques distintos en… qué necesito como piloto y qué preferiría no tener en la cabeza porque es simplemente demasiado difícil de optimizar como ser humano, sin tener todos los sentidos que el coche puede tener. Así que es un equilibrio, pero es interesante porque es un proceso en el que estamos definitivamente muy involucrados".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En lo que respecta a los adelantamientos, Leclerc se ha sumado al consenso general de que podrían ser más complicados, ya que el modo Overtake de la unidad de potencia sustituye al DRS; pero, como señaló Pierre Gasly, lo que antes eran "siete décimas gratis" ahora tendrá un coste en términos de energía.

Preguntado por Motorsport.com sobre si había podido averiguar más sobre los adelantamientos durante los tests, Leclerc respondió: "Lo hemos comprobado y, en cierto modo, comparto lo que han dicho mis colegas. En este momento me resulta extremadamente difícil lograr adelantamientos, pero puede mejorar con el tiempo en la forma en que gestionemos este tipo de situaciones; pero siempre tiene un precio cuando tienes que adelantar, y el precio es mucho más costoso que en el pasado. Por eso creo que es muy difícil adelantar y luego escaparse como ocurría el año pasado. Eso es complicado".

En general, Leclerc espera abiertamente que se desate el caos, especialmente al inicio de la carrera, ya que la eliminación del MGU-H en las nuevas unidades de potencia hace más difícil para los pilotos encontrar la ventana operativa correcta al apagarse los semáforos.

"Sí, espero algo de caos", admitió. "Como decíamos, adelantar va a ser un gran desafío. Creo que todavía hay muchas incógnitas. Sí, intentamos simular tantas situaciones como sea posible, pero nada simulará la imprevisibilidad que encuentras cuando hay una largada. Ya no estás en control de tu trazada, de la forma en que conduces, de tus curvas de velocidad, porque estás un poco en manos de tus rivales, pero es lo mismo para todos.

"De nuevo, hay muchos signos de interrogación, y creo que la largada es uno de ellos también. Estamos trabajando mucho en eso, igual que todos, pero es uno de esos momentos muy críticos de una carrera, y podría haber cosas sorprendentes en la primera largada de la temporada".