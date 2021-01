Carlos Sainz finalizó este jueves su primer test con Ferrari. Un día y medio al volante del SF71H de la temporada 2018 de F1 en los que dio 163 vueltas e hizo casi 500 kilómetros en el circuito de pruebas de la marca en Maranello.

El español protagonizó un debut inmejorable en la jornada del miércoles en el que desde el principio fue tan rápido como Charles Leclerc, quien será su compañero de equipo las dos próximas temporadas. Los dos pilotos forman una de las parejas más jóvenes de la parrilla, aunque ambos cuentan con experiencia de sobra para devolver a Ferrari a las posiciones delanteras tras un 2020 para olvidar.

"Todos los equipos pasan por momentos difíciles, es parte de la Fórmula 1, pero lo importante es la capacidad de reacción", comenta Sainz en su primera entrevista para Ferrari. "La historia demuestra que los equipos que han ganado en el pasado son capaces de volver a ser competitivos".

"La Scuderia es el equipo más exitoso de la historia y hay razones para creer que si hay uno que puede volver a estar delante, es Ferrari. Tengo plena confianza en el proyecto y, aunque tarde un poco, estoy seguro de que, al final, el equipo volverá a la senda de la victoria. Haré todo lo posible para que este tiempo sea lo más corto posible".

Sainz, con 26 años, afronta su séptima temporada en la F1 en el que será su cuarto equipo tras pasar por Toro Rosso, Renault y McLaren. Para Leclerc, de 23, será su tercera campaña en la Scuderia tras debutar en Alfa Romeo. Los dos formarán la pareja de pilotos más joven de Ferrari desde 1968.

"No creo que la edad sea un factor tan importante", afirma. Lo que cuenta es la experiencia. Solo tengo 26 años, pero ya llevo seis temporadas en la Fórmula 1 y he estado en tres equipos antes de llegar a Ferrari. Charles tiene 23 años, pero va a empezar su cuarta temporada, la tercera aquí. Conoce perfectamente el coche y Maranello. Aunque seamos tan jóvenes, no somos novatos y entendemos muy bien lo que significa conducir para Ferrari. Estoy deseando asumir esta responsabilidad y estoy seguro de que junto a él seremos capaces de dar al equipo una motivación extra, pasión y ganas de ganar".

Sainz completó un inicio soñado con Ferrari y después de solo un día y medio al volante se muestra ambicioso con sus objetivos vestido de rojo.

"Desde el primer día que empecé a correr en karts solo tenía dos objetivos en mente: llegar a ser piloto de Fórmula 1 y ganar el título. Una vez conseguido el primero, toda mi energía y mis esfuerzos se centran en intentar conseguir el segundo, y no hay un lugar mejor para conseguirlo que Ferrari. La ambición es ayudar a crear un equipo ganador, devolver a la Scuderia a la cima, donde debe estar, y ganar el título", explica.

El nuevo piloto de Ferrari quiso mandar un mensaje a todos los tifosi de la marca.

"A todos los aficionados quiero garantizarles mi total y absoluto compromiso. Pueden estar seguros de que haré todo lo posible para que se sientan orgullosos. Conduciré con todo mi corazón en cada carrera y trabajaré duro fuera de la pista para ayudar al equipo a mejorar más rápido. Con su apoyo, estoy convencido de que lo conseguiremos antes. Es un honor correr para la mejor afición del mundo", finalizó.

Las fotos del test de Carlos Sainz en Fiorano

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 1 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 2 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 3 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 4 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 5 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 6 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 7 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 8 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 9 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 10 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 11 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 12 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 13 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 14 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 15 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 16 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 17 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 18 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 19 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 20 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 21 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 22 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 23 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 24 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 25 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 26 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 27 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 28 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 29 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 30 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 31 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 32 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 33 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 34 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 35 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 36 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 37 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 38 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 39 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 40 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 41 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 42 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 43 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 44 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 45 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 46 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 47 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 48 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 49 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 50 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 51 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 52 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 53 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 54 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 55 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 56 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 57 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 58 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 59 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 60 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 61 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 62 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 63 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 64 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 65 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 66 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 67 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 68 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 69 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 70 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 71 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 72 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 73 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 74 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 75 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 76 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 77 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 78 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 79 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 80 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 81 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 82 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 83 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 84 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 85 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 86 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 87 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 88 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 89 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 90 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 91 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 92 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 93 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 94 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 95 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 96 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 97 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 98 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 99 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 100 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 101 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 102 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 103 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 104 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 105 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 106 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 107 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 108 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 109 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 110 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 111 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 112 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 113 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 114 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 115 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 116 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 117 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 118 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 119 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 120 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 121 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari 122 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari 123 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari 124 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari 125 / 150 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 126 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 127 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 128 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 129 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 130 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 131 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 132 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 133 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 134 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 135 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 136 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 137 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 138 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 139 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 140 / 150 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 141 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 142 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 143 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 144 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 145 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 146 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 147 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 148 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 149 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H 150 / 150 Foto de: Federico Basile / Motorsport Images

Related video