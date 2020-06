Cómo Zoom ayudó a cambiar la Fórmula 1 para siempre

La plataforma de videoconferencias Zoom se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo durante la pandemia por el Covid-19, ayudando no solo a reuniones semanales entre familias y amigos, sino también albergando juntas gubernamentales de alto nivel.

La Fórmula 1 no fue una excepción a esto y la plataforma ayudó a definir el futuro de la categoría, y es que a medida que se intensificaron las conversaciones para delinear el panorama pospandémico, las partes interesadas tomaron decisiones desde la comodidad de sus hogares que cambiarán el deporte para siempre.

Para la política de la F1 se le puede calificar como un ejercicio interesante, ayudando a dar voz a algunos de los equipos menos escuchados, una situación que la directora del equipo Williams, Claire Williams, ha apreciado especialmente.

"Siempre soy la única mujer que asiste a alguna de estas reuniones", dijo Williams en una entrevista en Sky F1. "Cuento la cantidad de hombres que hay en la sala, y normalmente estoy en una sala con unos 30 tipos, así que nunca puedo decir nada en estas reuniones".

"Pero en Zoom, tienes esa facilidad para levantar la mano, y Nikolas Tombazis de la FIA, quien preside las reuniones, lo hace brillantemente, y a menos que levantes la mano, nadie puede hablar".

“Él da la voz en el orden en que levantas la mano. Todavía me pongo un poco nerviosa en las reuniones, y todavía estoy nerviosa cuando lo hago en Zoom. Pero tengo que levantar la mano, y luego Nikolas dice 'es el turno de Claire'.

"De hecho, ahora puedo hablar en estas reuniones, porque todos tienen que escuchar cuando levantas la mano y es tu turno”.

"No se puede seguir hablando o tratando de decir una palabra en vertical como en una reunión normal".

La última reunión física del equipo de F1 tuvo lugar en un hotel en las primeras horas de la mañana del viernes en Melbourne, que condujo a la cancelación del Gran Premio de Australia. Desde entonces, los jefes de equipo han estado en conversaciones para arrancar la nueva temporada, pero también para sentar las bases para un futuro más sostenible.

Medidas como un retraso en las nuevas regulaciones planeadas para 2021 y mandadas 2022, un nuevo sistema de handicap aerodinámico y, lo más importante de todo, una reducción en el límite del presupuesto del próximo año, no son temas menores y, normalmente, no se debatirían en un video chat rápido, pero ahora han sido acordados a través de las reuniones vía Zoom.

"Han sido muy productivas", dijo Williams. "Realmente es ser increíblemente responsable del futuro de nuestro deporte y garantizar que ponemos exactamente lo que hay que poner en práctica, por lo que nosotros, como equipos, tenemos un futuro sólido en este deporte".

"Creo que la FIA y la F1 han hecho un trabajo fantástico al mantenernos enfocados. Al principio, desde el regreso de Australia, teníamos muchas reuniones y duraban cuatro o cinco horas, que es bastante tiempo en Zoom”.

El director del equipo Haas F1, Gunther Steiner, dijo que, si bien la importancia de los asuntos en cuestión significaba que había una mayor colaboración entre los equipos, todavía había elementos del arte de jugar astutamente durante las reuniones en Zoom.

"A veces puedes ver que todo el mundo tiene su debilidad por algo", dijo Steiner a Sky F1. "No diría que están tratando de burlarse: nadie quería burlarse de los demás, porque todos están tratando de dar lo mejor de dónde viene o de dónde más saben".

"Pero a veces hay un poco de juego en el que puedes ver de dónde viene, porque todos llegan con una experiencia a esta reunión e intentan ser la persona más inteligente en la sala respecto a algún asunto”.

“En todo momento fue una discusión muy educada y justa. La FIA también se esforzó mucho. Trabajaron duro para lograr todos los compromisos. Creo que es un trabajo difícil, porque realmente se trata de lo esencial, y seguro que no tienen la cantidad de personas que tenemos detrás de nosotros”.

Los jefes de equipo no fueron los únicos que tomaron algunas de las decisiones más importantes de sus carreras en video llamadas. En el caso de Carlos Sainz, su cambio a Ferrari para 2021 se acordó no con un apretón de manos, sino a través del ciberespacio.

El español hizo todo lo posible para mantener a los jefes de McLaren, Zak Brown y Andreas Seidl, preparados para un posible incremento en las conversaciones con Ferrari. Si bien comenzaron en el invierno, el acuerdo se finalizó una vez que se acordó la partida de Sebastian Vettel de Maranello.

Incluso sin la interacción personal, Sainz estaba ansioso por pagar la fe que McLaren había demostrado en él asegurándoles, en todo momento, de ponerlos al tanto de sus movimientos.

“De vez en cuando, estaba hablando por teléfono con Mattia (Binotto), de forma constante por teléfono con Zak, así como con Andreas", dijo Sainz al sitio web oficial de F1 después del anuncio de Ferrari.

"(Hubo) algunas reuniones a través de Zoom, como todos, pero para mí la clave de este proceso ha sido la claridad y la apertura de todas las partes involucradas para que sucediera”.

"Y simplemente [no tener] ninguna situación incómoda 'por detrás’. Eso me hace sentir increíblemente orgulloso, porque la forma en que todo se ha manejado me hace sentir muy feliz y muy agradecido con Zak y su equipo".

Todo esto significó que no existió amargura ni tensión una vez que Sainz informó a Brown y Seidl de su decisión, incluso si era similar a colgar a alguien en el teléfono.

"Se alegraron por mí", dijo Sainz sobre su reacción. "Me felicitaron y me dijeron: 'Mira, Carlos, te lo mereces y estoy seguro de que lo harás muy bien allí', y siempre es bueno tener ese aumento de confianza proveniente de tus jefes”.

Pero ha habido un par de factores nuevos que las reuniones de Zoom han traído en juntas de alta jerarquía de F1.

El hecho de que la cámara de los dispositivos solo tome la mitad superior del cuerpo y, que esa se refleje en las videoconferencias, ha permitido que los participantes utilicen los mensajes de texto para intercambiar opiniones con otros presentes en la reunión virtual, al tiempo que los otros no lo saben.

"Definitivamente tenemos algunos a quienes les enviamos mensajes" dijo Williams.

Otra de las situaciones que ha traído son momentos incómodos o que en una reunión de alto perfil como estás no se verían bien.

“Hay momentos en que piensas ¿cómo me levanto para ir al baño sin que la gente se dé cuenta de que acabo de desaparecer? No puedo encontrar la manera de silenciar la cámara o lo que sea”.

“Pero también puedes sentarte allí con una manta en tu regazo, así que me siento ahí con una linda camisa, como todo el mundo, luciendo muy inteligente, y luego tengo una manta en mi regazo y todos mis bocadillos a mi lado. ¡Así que es genial!”.

Si bien la F1 puede estar de regreso en las pistas el próximo mes en Austria, todavía pasará algún tiempo hasta que el paddock vuelva a tener su capacidad normal, y las reuniones en persona se conviertan de nuevo en la norma.

Para el jefe de Motorsport de Pirelli, Mario Isola, el auge de las videoconferencias puede allanar el camino para un enfoque más eficiente dentro de la política de la F1.

"Hasta hace un par de meses, todas las reuniones, como los Grupos de Trabajo Técnico o el Grupo de Trabajo Deportivo, se daban cita en un lugar y la gente estaba obligada a ir allí", dijo Isola a Motorsport.com en una entrevista para la serie #thinkingforward el mes pasado.

"(Viajabas) desde Italia o Suiza o el Reino Unido o cualquier otro lugar, y volabas a la reunión para estar en la misma sala todos juntos. Tuvimos un buen número de juntas de este tipo a través de video conferencia y trabajaron bien”.

"Tal vez ese podría ser también el camino para el futuro, porque es mucho más flexible. Encontrar en mi agenda un par de horas, o tres, para asistir a una reunión, es muy diferente en comparación pasar un día en el extranjero, salir muy temprano en la mañana, asistir a una reunión y luego regresar por la tarde o hasta el día siguiente”.

"Con este nuevo sistema estamos ahorrando mucho tiempo. Funciona muy bien. Si tienes una buena señal de Internet, funciona muy bien. Entonces, ¿por qué no seguir? Quizás sea algo positivo que podamos aprender de esto".

