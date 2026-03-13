El equipo Mercedes de Fórmula 1 tiene la intención de adquirir una participación en el equipo rival Alpine, ha confirmado Flavio Briatore.

Informes recientes sobre la posible transacción –que Motorsport aclaró el jueves que involucra a la propia Mercedes, no solo a Toto Wolff– han sido corroborados por el jefe del equipo Alpine en la conferencia de prensa del viernes en el Gran Premio de China.

La marca alemana compraría entonces una participación del 24% en el equipo con sede en Enstone; esas acciones pertenecen actualmente a Otro Capital, un grupo de inversión que incluye a las estrellas de cine Ryan Reynolds y Rob McElhenney junto con el golfista Rory McIlroy.

Otro pagó 233 millones de dólares por las acciones en 2023, pero el valor siempre creciente de los equipos de F1 significa que la cifra sería mayor esta vez: el valor del equipo Alpine se ha más que duplicado desde entonces, ahora hasta los 3.000 millones de dólares.

"Cada día es una situación nueva", dijo Briatore. "Pero lo que quiero decir es que sé que es la negociación de Mercedes –no con Toto, con Mercedes– y veremos.

Flavio Briatore, Alpine Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"En este momento, tenemos tres o cuatro compradores potenciales –no olviden que estamos hablando de la participación de Otro, nada que ver con Alpine. Hay algunos candidatos listos para hacer el trato", añadió, con el ex jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, entre los posibles compradores.

Consultado sobre si estaba tentado de comprarla él mismo, Briatore respondió: "No, no, no. Solo estoy mirando qué está pasando y observando lo que está pasando. No tenemos comunicación con Otro en este momento. Así que si alguien compra la participación, estaremos muy felices".

Alpine cambió a un suministro de motores Mercedes para la temporada 2026 de F1 después de poner fin a su propio programa de unidades de potencia antes de las nuevas reglas técnicas de la Fórmula 1. El movimiento fue exigido por Briatore como condición previa para regresar como asesor y jefe de equipo de facto.

Consultado sobre si podía garantizar que Mercedes no tendría influencia en la forma en que Alpine opera o vota en la Comisión de F1, Briatore respondió: "Creo que sí. Red Bull ya ha sido un pionero en los últimos 10 o 15 años [teniendo dos equipos en F1]. Y como les digo, Mercedes está buscando comprar el 24% de Otro. Normalmente en una empresa, el 75% decide y el 25% es el pasajero. Y esta es la realidad".

El jefe del equipo Audi, Jonathan Wheatley, no expresó preocupación por el posible acuerdo cuando se le mencionó.

"Estoy muy feliz", dijo. "Genial, esto es fantástico", sonrió Briatore.

"El deporte tiene una gobernanza muy, muy clara", continuó Wheatley. "No veo ningún conflicto de intereses ni preocupaciones de nuestra parte en absoluto, para ser honesto. Solo lo observo, comiendo pochoclos y disfrutando el espectáculo".

"Asegúrate de que sean pochoclos calientes", concluyó Briatore en tono de broma.