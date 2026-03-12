El piloto de Haas en Fórmula 1, Oliver Bearman, elogió la apertura y la ayuda de Ferrari en lo que respecta al funcionamiento óptimo de su nueva unidad de potencia.

La F1 ha pasado a nuevas regulaciones de motores con un énfasis mucho mayor en la potencia eléctrica, lo que significa que la gestión de la energía se ha convertido en una forma clave de conseguir tiempo de vuelta.

Los equipos necesitan determinar el momento ideal para desplegar energía por un lado y para hacer lift and cost por el otro, algo que Mercedes parece haber dominado, logrando la pole position con una ventaja de ocho décimas sobre Red Bull y Ferrari en el Gran Premio de Australia. El coche cliente con motor Mercedes más cercano, el McLaren de Oscar Piastri, quedó a 0.862s.

El jefe del equipo Williams, James Vowles, admitió que "lo que Mercedes está haciendo con la unidad de potencia es algo que nos tomó por sorpresa", mientras que Andrea Stella, de McLaren, sugirió que podría haber "factores sistémicos que un equipo cliente no puede controlar".

Consultado en ese contexto sobre cómo Haas estaba mirando a Ferrari para intentar aprender, Bearman respondió: "Debo decir que Ferrari ha sido increíblemente abierta y muy servicial con nosotros en cuanto a la estrategia de despliegue y a darnos tanta información como pueden para ayudarnos. Creo que es una situación diferente la que tenemos con Ferrari en relación con McLaren y Mercedes.

"Han sido increíblemente útiles, pero por supuesto hay una diferencia mayor entre nuestros coches. Ellos están casi una sesión por delante de nosotros en términos de su clasificación. Su tiempo de FP3 fue casi nuestro tiempo de clasificación, si tiene sentido". Bearman fue el piloto líder de Haas en la clasificación, logrando el 12° puesto en la parrilla, a 0.954s del Ferrari más rápido y 0.642s más lento que la referencia de la Scuderia en FP3.

"A medida que el tiempo de vuelta baja, las exigencias de energía cambian mucho", continuó el británico. "La cantidad de lift-and-coast, el uso de las marchas, todas estas cosas hay que anticiparlas y analizarlas pensando en la clasificación. Una curva puede ser a fondo para ellos o puede ser una pequeña levantada, mientras que para nosotros es una frenada o una reducción. Entonces tenemos que ajustarlo a nuestra manera.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

"En Australia fuimos descubriéndolo a medida que avanzábamos. Ahora, después de haber completado ese fin de semana, tenemos dos o tres referencias. Esperamos ser más lentos en ciertas curvas, tal vez usemos una relación de marcha más corta en esas curvas. Además, cuando eres más lento en el vértice, obviamente también tienes que desplegar más potencia en la salida. Todo es un gran efecto en cadena. Es útil saberlo y es información que podemos llevar a las próximas carreras."

Consultado sobre si Haas sabía cuál era la diferencia con Ferrari y si podía ajustarse, Bearman dijo: "Creo que sí. Ya obtuvimos información en Australia. La curva 5 fue un ejemplo en el que Ferrari iba a fondo desde el principio, solo mirando su velocidad en el GPS, mientras que para nosotros no fue a fondo hasta el final de FP2 o incluso FP3. En términos de estrategia, hay que cambiar la forma en que se abordan las cosas. Ahora, simplemente mirando el circuito, como grupo de ingenieros identificamos algunas curvas donde esperamos ver diferencias y luego llevamos eso a la carrera. Es bueno tener esa información."

En cuanto a las perspectivas del equipo para el fin de semana en Shanghái, Bearman insistió en que Haas se centrará en la clasificación principal y en la carrera, dado lo probable que es que los cuatro equipos punteros —Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren— ocupen las ocho posiciones con puntos en el evento sprint.

"Los cuatro equipos de arriba parecen estar en otra carrera", dijo el piloto de 20 años. "En un fin de semana normal o en una carrera sprint normal, esos son los ocho primeros. Solo los ocho primeros suman puntos. Obviamente es muy importante tener una buena clasificación sprint y probar todo lo que se pueda en la carrera sprint, porque todavía hay posibilidades, cualquier cosa puede pasar como vimos la semana pasada. Será importante recopilar información y concentrarse.

"La prioridad para nosotros seguirá siendo la carrera principal porque es donde hay más probabilidades de sumar puntos, que es lo que necesitamos. Diría que la información que hemos llevado desde Australia ha ayudado. Además, el hecho de que, para ser honesto, en Australia ya empezamos en FP1 al 95%. No tuvimos que cambiar demasiado. Eso significa que espero que podamos empezar con el pie derecho otra vez aquí este fin de semana. Simplemente poner a prueba el coche, poner a prueba todos los sistemas en la clasificación sprint. La prioridad número uno es tener una buena clasificación principal."

