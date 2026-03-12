La primera carrera de Alpine en una temporada que el equipo espera que sea decisiva en su remontada hacia los puestos de adelante no tuvo realmente aires de revolución. Pierre Gasly fue décimo y Franco Colapinto llegó 14° en el Gran Premio de Australia tras una sanción, donde los A526 tuvieron más dificultades de lo previsto en el circuito de Albert Park, pese a unos ensayos invernales bastante alentadores.

Gasly había reconocido, de hecho, ya desde los primeros entrenamientos libres en Melbourne, que el equipo se había encontrado con varios problemas bastante inéditos en el monoplaza de Enstone, que nadie había anticipado. Estas dificultades afectaban al conjunto del paquete, pero también a la gestión energética de un motor que aún deben descubrir.

La sonrisa no estaba realmente presente para el francés el domingo pasado al término de la primera carrera de la temporada. Ahora centrado en el Gran Premio de China, Gasly se muestra sin embargo mucho más optimista y considera que Alpine podría mostrar una cara más competitiva este fin de semana.

"Hay muchas lecciones que sacar de Melbourne", explicó este jueves en conferencia de prensa. "Creo que la principal es que, evidentemente, todavía estamos lejos de haber explotado todo el potencial del coche que tenemos entre manos."

"Hay muchos puntos por mejorar: la comprensión del coche, el set-up, el motor, la optimización de la energía, la clasificación, la carrera… Es bueno tener una especie de base de referencia."

Pierre Gasly rescató un punto para Alpine en el GP de Australia. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Objetivamente, rendimos ligeramente por debajo de lo esperado en Melbourne y creo que seremos mejores aquí en China. Ya hemos identificado algunos puntos que deberían aportarnos más rendimiento, como todo el mundo en el paddock. Pero sí, mucho por revisar, muchas lecciones aprendidas y mucho por mejorar."

Consultado sobre la naturaleza de los problemas que encontró el equipo en Melbourne, y en particular sobre el posible papel del trazado de Albert Park, Pierre Gasly explicó: "No creo que se deba a un único factor. Pero al final, todo el mundo desarrolla su auto."

"En Melbourne ya vimos algunas actualizaciones en ciertos coches, y es lo mismo aquí. Es difícil decir si es algo específico del circuito, pero claramente esas condiciones y la configuración del trazado jugaron menos a nuestro favor."

"En general, simplemente no hicimos un trabajo perfecto para explotar al máximo nuestro paquete. En los entrenamientos libres tuvimos algunos problemas de motor. Trabajamos mucho en la gestión de la energía, etc., y probablemente descuidamos algunos puntos en los neumáticos o en el set-up."

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Animado por los progresos realizados entre la clasificación y la carrera en Australia, Gasly se muestra confiado para este fin de semana, que también incluye una carrera sprint: "Pero sabemos lo que tenemos que mejorar y tengo confianza: estaremos en una mejor posición y mejor preparados aquí. Ya fuimos mejores el domingo que el sábado, así que ahora solo queda pulir algunos detalles."

Un tropiezo que será corregido rápidamente

A pesar de este falso arranque para abrir la temporada, Pierre Gasly asegura que todos en Enstone son plenamente conscientes de la situación y están decididos a enderezar el rumbo, convencidos del potencial del auto este año.

"El ambiente es que todos tenemos que trabajar más y mejor", confió el francés. "Todos estamos de acuerdo en que no empezamos la temporada en las condiciones ideales que hubiéramos querido y esperado, pero al mismo tiempo no hay ninguna alarma ni razón para dramatizar lo que hay que mejorar.

"Somos muy conscientes y objetivos: no fue suficiente. Tengo confianza: podemos revertir la situación y colocarnos en una mejor posición desde este mismo fin de semana."