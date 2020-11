Un pedazo del coche de Vettel privó de la victoria a Bottas

El finlandés había mantenido el liderazgo al salir desde la pole position al comienzo de la carrera en Imola y parecía cómodo al principio.

Sin embargo, en la segunda vuelta al pasar por la curva Tosa golpeó un trozo del endplate dañado de la Ferrari de Sebastian Vettel que se había desprendido cuando el alemán se tocó con Kevin Magnussen en el primer giro de competencia.

Bottas apuntó a pasar sobre los escombros en línea recta y así evitar el riesgo de un pinchazo, pero la pieza se alojó bajo el coche del finlandés y le causó daños en el suelo.

"La salida fue buena, y esa fue una de las principales cosas que se hicieron bien hoy", dijo Bottas, que perdió rendimiento aerodinámico por los daños en el suelo de su W11.

"En la segunda vuelta, de repente en la séptima curva, había escombros. No tuve tiempo de evitarlo. Apunté al menos al medio del coche, e intenté no pasar por encima con los neumáticos.

"Pero obviamente causó algún daño o algo que hizo que el coche fuera bastante difícil de conducir".

La pérdida de rendimiento que sufrió Bottas le permitió a Lewis Hamilton hacerle un overcut en los pits y también llevó a que el finlandés a verse bajo ataque de Max Verstappen.

Después de varios bloqueos al empujar tan fuerte como pudo, Bottas fue incapaz de mantener a su rival de Red Bull detrás de él.

"Me esforcé mucho para tratar de evitar que Max pasara", dijo. "Tuve que sobrepasar todos mis límites y eso me llevó a un error, así que no tuve suerte".

Bottas finalmente llegó a casa en segundo lugar después de que Verstappen sufrió un pinchazo en la parte final de la carrera y se salió de la pista en la segunda chicana, motivando un auto de seguridad.

Mercedes pudo remover los escombros de Vettel durante una subsecuente parada en boxes de Bottas durante la neutralización, pero fue demasiado tarde para no haber tenido un impacto dramático en su carrera.

El jefe del equipo, Toto Wolff, dijo: "Estaba atascado debajo de su coche. Fueron escombros los que atropelló en la segunda vuelta y no pudo evitarlo".

