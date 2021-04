El choque Russell-Bottas podría afectar el desarrollo de Mercedes

Bottas fue arrollado por Russell, piloto de Williams, mientras luchaban por la novena posición en el Gran Premio de Emilia Romagna del domingo, después de que el junior de Mercedes pisara la hierba en el exterior de la primera chicana.

Ambos se culparon mutuamente de haber provocado el accidente que hizo ondear la bandera roja, pero los comisarios consideraron que se trató de un incidente de carrera.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, consideró que Russell tenía "mucho que aprender" después de la carrera.

Pero una cuestión más inmediata para Mercedes es el impacto que los daños del accidente tendrán en su plan de desarrollo para 2021 y el cambio a 2022, dado el gasto que supone en el primer año del nuevo límite de costos de la F1.

A la pregunta de Motorsport.com sobre cómo gestionaría la situación, Wolff dijo que la situación "no es en absoluto divertida" para Mercedes, y cree que podría costar al equipo las mejoras previstas en medio de su batalla con Red Bull.

"Es un accidente bastante grande", dijo Wolff. "Nuestro coche está casi para la basura en un contexto de gasto controlado, que es lo que necesitábamos, y probablemente va a limitar las actualizaciones que podremos traer".

"Y simplemente el hecho de que hayamos terminado perdiendo el control en mojado, porque no hubo contacto, y haciendo que ambos coches se estrellen, no es lo que esperaba ver".

"Estamos muy apretados en cuanto a la limitación de costos, y lo que siempre temimos es que un coche quedara totalmente destrozado. Este no va a estar totalmente perdido, pero casi, y no es algo que realmente queramos".

Los equipos están limitados a gastar 145 millones de dólares (132 millones de euros) durante la temporada 2021 bajo el límite de costos, lo que significa que cualquier daño inesperado o no planificado complicada más la vida que en años anteriores.

El director de ingeniería de Mercedes en pista, Andrew Shovlin, dijo que el equipo todavía tenía que completar un análisis de los daños del accidente y lo que se podía salvar del coche de Bottas.

"Es importante, y si hay o no daños en la parte de la unidad de potencia es una de las cosas que tenemos que comprobar cuidadosamente", dijo Shovlin.

"Como no terminó la carrera, la caja de cambios no es una preocupación. Pero el nuevo factor para nosotros este año es que todos los costos están limitados. Este tipo de daños no entra en el plan".

"Nuestros pilotos han sido increíblemente buenos en pasar las temporadas sin romper mucho en los últimos años, y sin duda en cuanto a trabajo de fibra carbono y chapa esto será muy extenso".

"Así que vamos a ver lo que podemos salvar, y volver a montar los coches para Portimao. Pero es una gran preocupación cuando se producen este tipo de incidentes".

Shovlin explicó que los equipos están trabajando sobre la base de que las piezas completarían su ciclo de vida previsto antes de romperse.

"Si tienes varios accidentes grandes de este tipo, que provocan daños significativos –y esta carrera ha sido negativa para nosotros, porque también perdimos un alerón delantero con Lewis [Hamilton]–, entonces excedes nuestra asignación de lo que tenemos disponible para gastar en las piezas", dijo Shovlin.

"En un mundo ideal, los haces funcionar hasta el final, no los rompes. Pero este no es el caso. Así que se trata de un factor de coste máximo, y el dinero tiene que salir de algún sitio. En última instancia, si se convierte en un gran problema, puede empezar a afectar al presupuesto de desarrollo. Así que tenemos que tenerlo en cuenta de cara al futuro".

Galería: Las mejores fotos del Gran Premio de Emilia Romagna

Da Click en las flechas para ver las imágenes

Greg Maffei, director general de Liberty Media Corporation, y Chase Carey 1 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los pilotos se sitúan en la parrilla para los himnos nacionales antes de la salida 2 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jean Todt, presidente de la FIA, Stefano Domenicali, director general de la Fórmula 1, y otros dignatarios y organizadores en la parrilla de salida 3 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Se guarda un minuto de silencio en honor del fallecido Fausto Gresini 4 / 65 Foto de: Getty Images Max Verstappen, Red Bull Racing 5 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 6 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los mecánicos empujan el coche de Charles Leclerc, Ferrari SF21, en la parrilla de salida 7 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Inicio Lewis Hamilton, Mercedes W12 y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B luchan por la posición 8 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Inicio Lewis Hamilton, Mercedes W12 y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B luchan por la posición 9 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Fernando Alonso, Alpine A521, mientras Nicholas Latifi, Williams FW43B hace un trompo 11 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 12 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos se alinean para la salida 13 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521 14 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los oficiales de pista despejan el coche dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12, de la trampa de grava 16 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Monoplaza dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12 después del choque 17 / 65 Un oficial de pista con bandera roja 18 / 65 Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Mick Schumacher, Haas VF-21, Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 19 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, pit stop 20 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 21 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, hace un trompo en la vuelta de formación 22 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521 23 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 24 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se despista 25 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 26 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Coches y mecánios 27 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, en pit lane 28 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, cambia su alerón delantero en boxes 29 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, en la grava 30 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 31 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 32 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La carrocería vuela mientras Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12, en la salida 33 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 34 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Safety Car y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 35 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 36 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, con ingenieros 37 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los ingenieros de Aston Martin trabajando 38 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B en pit lane 39 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B pit stop 40 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, sobre la grava 41 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 42 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B cruza la meta 43 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes W12 cruza la meta 44 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B cruza la meta 45 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M pit stop 46 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, 3ª posición, celebra en Parc Ferme 47 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, 3ª posición, celebra en Parc Ferme 48 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, 3ª posición, celebra en Parc Ferme 49 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los mecánicos trabajan en el coche de Lando Norris, McLaren MCL35M 50 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, 3ª posición, celebra en Parc Ferme con el director del equipo Andreas Seidl, McLaren y el equipo 51 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, 3ª posición, cruza la meta 52 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Miembros del equipo McLaren felicitan a Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme 53 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los mecánicos de McLaren celebran en el pitlane 54 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Pérez, Red Bull Racing, Mick Schumacher, Haas F1, Fernando Alonso, Alpine F1 55 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, felicita al ganador de la carrera, Max Verstappen, Red Bull Racing, ante la mirada de Lewis Hamilton, Mercedes 56 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y el tercer lugar Lando Norris, McLaren 57 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y el tercer lugar Lando Norris, McLaren 58 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y el tercer lugar Lando Norris, McLaren 59 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 60 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, y el tercer lugar Lando Norris, McLaren 61 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing 62 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing y el tercer lugar Lando Norris, McLaren 63 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 64 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 65 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

compartidos