Por qué Hamilton no rompió las reglas al volver en marcha atrás

El campeón del mundo de F1 pisó una zona húmeda del asfalto intentando adelantar a un rezagado George Russell y terminó tocando el muro en la curva de Tosa en la vuelta 31 tras recorrer la escapatoria de grava.

Atascado contra las barreras, Hamilton pasó un tiempo tratando de averiguar cómo volver a la carrera, aunque por su posición parecía bastante claro que necesitaba dar marcha atrás.

Después de engranar la marcha atrás en su coche, Hamilton recorrió todo el camino a través de la grava y así volvió a la pista.

Sin embargo, esa acción llamó la atención por lo peligroso que pareció mientras otros pilotos pasaban por ahí (un McLaren estuvo a punto de llevarse puesto al inglés), y las reglas suelen impedir volver marcha atrás al trazado.

También recordó al famoso Gran Premio de Portugal de 1989 cuando Nigel Mansell recibió una bandera negra por haber dado marcha atrás en el pitlane después de derrapar junto a su equipo de boxes cuando entraba a cambiar neumáticos.

Sin embargo, mientras a Mansell lo castigaron con el reglamento en la mano, la maniobra de Hamilton fue aprobada por la FIA.

En el caso de Mansell, las reglas aún hoy aclaran que los coches no pueden dar marcha atrás en el pitlane salvo que sean empujados por mecánicos.

El artículo 28.3 del Reglamento Deportivo de la F1 establece: "En ningún momento se puede dar marcha atrás con un coche en el pitlane por sus propios medios".

Sin embargo, cuando un monoplaza está en la pista, en las reglas de la Fórmula 1 no hay nada específico que indique que los monoplazas no se pueden pilotar marcha atrás.

De hecho, la razón por la que es obligatorio que los coches de F1 tengan marcha atrás es porque garantiza que los pilotos puedan moverse hacia atrás si es necesario tras un incidente.

El único requisito para un piloto, si da marcha atrás, es hacerlo de manera segura. ¿Lo hizo Hamilton?

El artículo 27.3 del Reglamento Deportivo establece: "Si un coche abandona la pista, el piloto puede volver a incorporarse, sin embargo, solo puede hacerlo cuando sea seguro y sin obtener ninguna ventaja duradera".

El párrafo 4 del artículo 27 añade: "En ningún momento se podrá pilotar un monoplaza de manera innecesariamente lenta, errática o de una manera que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros pilotos o cualquier otra persona".

Mientras que el coche de Hamilton estaba fuera de pista, el director de carrera de la F1, Michael Masi, observó la situación y escuchó la radio del equipo.

Y asegura que Mercedes advirtió a su piloto del tráfico y de dónde se encontraban los demás, intentando que fuera una maniobra que no implicara peligro.

"Lo que pasó es que dio marcha atrás desde la escapatoria de grava hasta el borde del circuito", dijo. "Pero escuchando la radio entre Lewis y su equipo, le estaban aconsejando absolutamente todo el rato cómo hacerlo seguro".

"Entonces, en esa circunstancia particular, no me planteé informar de eso a los comisarios".

Masi dijo que esos incidentes siempre se juzgan en función de las circunstancias, y que si considerase que Hamilton había dado marcha atrás en la pista de una manera peligrosa, entonces habría sido diferente.

"Se analiza caso por caso, hay que revisar el conjunto completo de circunstancias que lo rodean”, explicó Masi.

Hablando sobre los instantes en los que estuvo atrapado en las barreras, Hamilton dijo que tardó mucho en poder usar la marcha atrás.

"Obviamente, no la tenía activada, así que presioné el botón de marcha atrás y tardó una eternidad en activarse", lamentó. "No pensé que fuera a funcionar. Intenté dar marcha atrás y luego traté de girar para volver a ponerme en marcha y de nuevo terminé contra la barrera. Tardó mucho tiempo en dejarme dar marcha atrás".

"Cuando estaba dando marcha atrás, pensé 'simplemente tengo que seguir yendo hacia atrás y volver a pista'. Y si no lo hubiera hecho, probablemente todavía seguiría allí parado, así que estoy agradecido por ello".

Galería: Las mejores fotos del Gran Premio de Emilia Romagna

Da Click en las flechas para ver las imágenes

