Russell debe usar botas más pequeñas para entrar en el Mercedes

Russell, habitual piloto de Williams, correrá para Mercedes en el Gran Premio de Sakhir este fin de semana después de que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton fuera descartado por un test positivo de COVID-19.

Russell se sometió a una prueba de asiento en el Mercedes W11 el miércoles para acostumbrarse al habitáculo, pero pronto descubrió que estaba más apretado que en el Williams.

Con 185 cms, Russell es diez centímetros más alto que Hamilton, lo que hace que el espacio del monoplaza sea más pequeño.

Para estar más cómodo, Russell reveló que está usando botas de carrera de talla 10 este fin de semana en lugar de su habitual talla 11. Hamilton suele correr con botas de talla 9.

"Definitivamente está apretado", dijo Russell. "Mi talla 11 de pies fue una lucha, así que tengo que usar un zapato más pequeño de lo que sería ideal".

"Así que eso es ligeramente incómodo. Pero estoy seguro de que puedo soportar el dolor para tener esta oportunidad".

Russell reveló que su ingeniero de carreras del fin de semana, Pete Bonnington, había bromeado con que podrían hacer algunos cambios en su cuerpo para que pudiera encajar.

"Hablé con Bono y me dijo: 'Estoy seguro de que podemos hacer algunos cambios en tu cuerpo'. Ja, no estoy muy seguro, eso es lo que estaba pensando. Pero no, todo está bien".

La impactante oportunidad de Russell con Mercedes llega cuatro años después de unirse al programa de jóvenes pilotos del equipo, convirtiéndolo en el primero en llegar a conducir para la escudería oficial del fabricante alemán.

También llega un poco más de un mes después que hubo dudas de que Russell estuviera en la parrilla en 2021 en medio de especulaciones de que podría ser reemplazado en Williams por Sergio Pérez.

Pero Russell rechazó la sugerencia de que era una oportunidad de "cuento de hadas", sino simplemente otro giro en un dramático 2020.

"Esta no es la forma en que imaginé mi primera oportunidad en un coche de Mercedes", dijo Russell.

"Obviamente son circunstancias increíblemente extrañas. Este año ha sido muna locura en todos los sentidos, no sólo para mí. Hay problemas mucho más grandes en el mundo".

"Pero sólo desde una perspectiva personal en términos de mi carrera ha sido arriba, abajo, izquierda, derecha, centro y es sólo otro giro de una historia, digamos".

"Todavía parece un poco surrealista, y estoy seguro de que en los próximos años miraré hacia atrás este año y diré 'qué año tan increíble'".

Galería: las fotos de George Russell con Mercedes en el GP de Sakhir