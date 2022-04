Bottas explica por qué se terminó su espectacular seguidilla en Q3

Bottas comenzó la temporada 2022 pasando a la última ronda de la clasificación en todos los grandes premios. En la cita inaugural de Bahréin, el de Alfa Romeo acabó en la sexta plaza, mientras que en Arabia Saudí logró finalizar en la octava posición.

Sin embargo, en la prueba disputada en Melbourne, el finlandés se tuvo que conformar con el 12º mejor tiempo, con lo que se vio obligado a dar por concluida su increíble racha de 103 apariciones en la Q3.

Aunque esto supone un récord en la era moderna del Gran Circo con el sistema de clasificación actual, mostró su frustración al no poder, al menos, igualar la marca de 109 pruebas consecutivas de Alain Prost acabando dentro de los diez más rápidos del sábado.

El mítico piloto francés es el segundo de todos los tiempos en la lista, por detrás de Ayrton Senna, que logró hacerlo en 137 ocasiones consecutivas.

Bottas admitió que, tras las dos primeras carreras, esperaba estar en la ronda final de la clasificación en cada fin de semana: "Ese debería ser el objetivo, estar siempre en la Q3, y es un poco decepcionante en cierto modo, pero ahí es donde está el coche".

"Ahora, mi récord de 103 veces en Q3 se ha acabado, así que quizá pueda celebrarlo esta noche", dijo el de Alfa Romeo. "Esperaba llegar a Montreal, donde habría superado a Prost en cuanto a top 10, pero todo está bien".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El piloto finlandés admitió que Alfa Romeo no tuvo el ritmo necesario en Australia, destacando la decisión tardía de cambiar a un alerón trasero más pequeño después de la tercera sesión de entrenamientos libres y de que la FIA anunciara la eliminación de una de las zonas de DRS.

"Tuve dos buenas vueltas en la Q2", afirmó cuando Motorsport.com le preguntó. "El primer y segundo intento fueron bien, pero no lo suficientemente rápidos, me faltaron unas décimas".

"Fue un poco sorprendente, porque pensé que deberíamos estar en la Q3, pero la única razón que se me ocurre ahora es que elegimos un ala más pequeña en mi monoplaza desde que cambiaron las zonas de DRS", comentó.

"Es mejor para la carrera, pero para la clasificación, quizá he pagado un pequeño precio por ello, solo me basé en los tiempos de los Libres 3 y, donde estábamos, creo que estaba bien", continuó Bottas.

El finés también dijo que eliminar una de las secciones del alerón móvil no tuvieron un gran impacto en su monoplaza: "Fue bien, como si no hubiera problemas, no hemos acusado el porpoising, así que no ha cambiado nada para nosotros".

"Solo que tal vez eso llevó a la decisión de modificar la carga aerodinámica, y pienso que es lo correcto para mañana, pero no estoy seguro de lo de hoy", dijo el piloto de 32 años.

Bottas estuvo de acuerdo en el hecho de que estar fuera de la Q3 era una muestra de lo competitiva que es la zona media en la actualidad, donde cualquier error se paga caro: "Está tan reñido que, si fallas en algo, ya sea en la puesta a punto o en el pilotaje, lo acusas, pero es emocionante, porque será una bonita batalla mañana".

"Seguro que tengo que volver a aprovechar las oportunidades, y estoy convencido de que las habrá, así que espero que tengamos una carrera limpia y consigamos puntos", sentenció Bottas, que montó una nueva caja de cambios, aunque no supone motivo de sanción ya que entra dentro de las cuatro permitidas por el reglamento.