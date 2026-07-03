Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

F1 Gran Bretaña 2026: A qué hora y cómo ver la sprint y clasificación de Colapinto y Checo Pérez

La carrera sprint pronostica una dura pelea entre Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, mientras que Franco Colapinto tiene oportunidades de llegar a la zona de los puntos en la carrera corta.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La clasificación sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña dejó a Lewis Hamilton en la pole position, mientras que al puntero del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, partiendo desde la segunda plaza en el mítico trazado de Silverstone, esto tras una sesión donde todo se definió entre ellos por solo 11 milésimas de segundo. 

Los McLaren fueron borrados de las cinco primeras posiciones, mientras que George Russell arrancará quinto, viendo como su rival directo por la corona tiene posibilidad de seguir aumentando su ventaja en la contienda por el título. 

Franco Colapinto y Sergio Pérez partirán del pelotón medio y la parte trasera de la parrilla, respectivamente en un sábado intenso con la carrera sprint y la clasificación para el Gran Premio. 

Más de la F1 :

Horarios del GP de la Gran Bretaña de F1 2026: carrera sprint y clasificación

Carrera Sprint - Sábado 4 de julio de 2026

  • México: 05:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:00h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:00h

  • Argentina: 08:00h

  • Uruguay / Paraguay: 08:00h

Clasificación - Sábado 4 de julio de 2026

  • México: 09:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:00h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:00h

  • Argentina: 12:00h

  • Uruguay / Paraguay: 12:00h

Más de la F1 :

¿Cómo ver el GP de Gran Bretaña de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Share Or Save This Story

Artículo previo F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°
Artículo siguiente Por qué McLaren es el único cliente de Mercedes que no tiene el motor nuevo en Silverstone

Top Comments
More from
Luis Ramírez

Checo Pérez explica los problemas que lo frenaron en la clasificación sprint en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Checo Pérez explica los problemas que lo frenaron en la clasificación sprint en Silverstone

F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
F1 Silverstone 2026: Hamilton gana la pole para la sprint; Colapinto 14 y Checo Pérez en 19°

FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20

FIA F2
FIA F2
Silverstone
FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20

Últimas noticias

Verstappen espera una carrera sprint defensiva en Silverstone contra Russell y Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen espera una carrera sprint defensiva en Silverstone contra Russell y Leclerc

Gasly, al revés de Colapinto en Silverstone: arrancar mal para terminar bien

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Gasly, al revés de Colapinto en Silverstone: arrancar mal para terminar bien

El daño en los frenos que afectó a Lando Norris en la clasificación sprint de Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
El daño en los frenos que afectó a Lando Norris en la clasificación sprint de Silverstone

Checo Pérez explica los problemas que lo frenaron en la clasificación sprint en Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Checo Pérez explica los problemas que lo frenaron en la clasificación sprint en Silverstone