Antonelli: "Miro las fotos del podio y aún no me he dado cuenta de lo que significó Monza"

Kimi Antonelli aún no ha tenido tiempo de comprender del todo lo que ha pasado. La victoria en Monza ha dejado imágenes que pasarán a la historia, ha despertado un entusiasmo enorme y le ha regalado uno de esos fines de semana que probablemente recordará durante toda su carrera. Pero nada más bajar del podio, la vida de Kimi volvió casi de inmediato a la normalidad.

"Todavía no me he dado cuenta del todo" —contó Antonelli—; "el lunes ya estaba en la pista con los karts y el martes en el simulador, así que aún no he podido asimilar por completo el impacto que ha tenido esta victoria. Pero hay unas fotos preciosas del podio que miro todos los días. Ha sido un momento increíble".

Las celebraciones también siguieron al más puro estilo Antonelli. Nada de fiestas, sino un día de karts junto a sus mecánicos. "Estábamos en la pista, como de costumbre. Nos lo pasamos bien, fue un día estupendo. Los mecánicos estaban contentos y para mí eso era lo importante".

Antonelli eligió un KZ, una categoría exigente desde el punto de vista físico, y además Kimi llevaba sin subirse a un kart desde el pasado mes de enero. "Al final del día estaba hecho polvo. El KZ me ha dejado destrozado, sin duda más que el Gran Premio. Ya estaba cansado por la carrera y llevaba sin subirme a uno desde enero, así que ha sido duro".

Poco después, los comentarios vuelven inevitablemente a Monza. Antonelli había contado con que la mayor parte del público estaría, inevitablemente, vinculado a Ferrari, pero lo que se encontró durante el Gran Premio superó con creces sus expectativas. "Fue espectacular, precioso. A partir de la mitad de la carrera, al salir de la primera chicane, veía una tribuna que se ponía en pie. Me dio una energía increíble, algo más. El apoyo fue fantástico y las celebraciones también fueron inolvidables".

Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, en el podio de Monza Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La última vuelta sigue siendo uno de mis recuerdos más nítidos. "La hice con un escalofrío de principio a fin. Seguí apretando porque no quería pensar demasiado. Luego, después de la segunda curva de Lesmo, me dijeron por radio que llevara el coche a meta. En ese momento salí un poco de mi burbuja y pensé: “Ahora no puedo meter la pata”. Así que en Ascari y en la Parabolica fui un poco más tranquilo".

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Entre los recuerdos que Antonelli conservará también está la bandera italiana que llevó al podio, que a su vez se ha convertido en una reliquia. "Me la llevé a casa. Es la que tenía en el podio y la hice firmar por los aficionados. Hay muchos mensajes muy bonitos. Y también quiero hacerme un póster con una de las fotos del podio".

El trofeo de Monza, en cambio, se ha quedado temporalmente en Brackley, como suele ocurrir tras los Grandes Premios, para que los empleados de Mercedes puedan verlo y fotografiarlo. Después, Antonelli tiene intención de reclamarlo. También porque ese trofeo en concreto ya ha pasado a la historia del fin de semana, después de que Kimi lo utilizara de la forma más insólita posible: para comer espaguetis con él, tal y como había prometido.

"La pasta estaba buena, aunque obviamente no estaba a la altura de la de Bolonia —bromeó—, pero el trofeo y el lugar lo compensaron con creces. El de Monza me gustaría quedármelo: es la carrera de casa y, sin duda, lo guardaré como un recuerdo muy especial".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Kimi recibió muchísimos mensajes tras su victoria, muchos de ellos procedentes incluso de grandes figuras del deporte italiano. "Me llegaron un montón; me hizo mucha ilusión ver tanto entusiasmo y apoyo. Fue maravilloso. Solo lamento no haber podido disfrutar un poco más del momento, porque enseguida hay otra carrera. Probablemente después de Madrid, cuando vuelva a casa y tenga una semana libre, tendré tiempo para pensar en ello de verdad y darme cuenta de lo que ha pasado".

Pero antes está Madrid. Y basta con escuchar a Antonelli describir el circuito de Madrid para comprender lo rápido que se ha dejado atrás Monza, al menos en lo profesional. "El circuito es precioso, con muchos altibajos, y es complicado. En cierto modo recuerda a Yeda, pero aquí hay aún menos margen de error. En Yeda hay algunos puntos, incluso en las curvas rápidas, en los que, si cometes un error, puedes abrirte un poco. Aquí el margen es prácticamente nulo".

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Las velocidades no serán en absoluto las de un circuito urbano tradicional. Antonelli calcula que la gran curva elevada se podrá recorrer en la clasificación a unos 270-275 km/h, mientras que incluso algunas secuencias de cambios de dirección se afrontarán a más de 200. Pero según Kimi, la verdadera complejidad del Madring no residirá únicamente en la conducción.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Eric Le Galliot

"Es un circuito muy complicado también desde el punto de vista de la puesta a punto porque hay todo tipo de curvas: chicanas, curvas lentas y curvas rápidas. Hay frenadas en línea recta y otras en las que hay que frenar con el volante girado. En algunos puntos será muy fácil bloquear una rueda".

A todo ello se suma la necesidad de utilizar los bordillos de forma agresiva. "Hay que tener un coche capaz de absorberlos bien. Será realmente difícil encontrar el equilibrio adecuado para toda la vuelta. Será un reto enorme tanto para nosotros, los pilotos, como para los ingenieros".

Por eso, la primera sesión de entrenamientos libres cobrará especial importancia. El simulador nos ha permitido llegar a España con un buen conocimiento teórico del trazado, pero Antonelli sabe que la realidad podría ser muy diferente. "Creo que en la FP1 el objetivo será dar el mayor número de vueltas posible, coger ritmo y conocer el circuito. He trabajado mucho en el simulador, pero cuando llegas a la pista siempre es diferente. También habrá que ver cuál será el nivel de agarre, porque de momento el asfalto está muy sucio".

Madring: aquí está la curva peraltada Foto de: Clive Rose / Getty Images

Y en un circuito en el que los muros están muy cerca, cada minuto perdido en pista podría tener un peso mayor de lo habitual. "Hay que intentar completar todas las vueltas posibles porque nunca se sabe lo que puede pasar con banderas rojas o amarillas. No será fácil".

En cuanto a la competitividad, Antonelli ve, sin embargo, algunos elementos que podrían ayudar a Mercedes. El primero es precisamente el nuevo asfalto. "Es una superficie que debería ofrecernos bastante agarre y eso puede ayudarnos. McLaren tiene hoy un poco más de agarre y un poco más de carga aerodinámica que nosotros, también gracias a las actualizaciones que ha incorporado. Nosotros llevamos sin avances desde Canadá y, en los circuitos donde se necesitan alerones más grandes, nos falta un poco de carga aerodinámica".

La referencia es también a lo ocurrido recientemente en Zandvoort. "Con un asfalto viejo, donde el coche resbala más y somete a mayor estrés a los neumáticos, sufrimos sobre todo en carrera. Aquí, en cambio, el asfalto nuevo y el mayor agarre pueden compensar un poco esa pequeña falta de carga aerodinámica. También ocurrió en Monza".

Antonelli espera un circuito en el que la carga aerodinámica seguirá teniendo un peso importante y también ve a Ferrari entre los equipos potencialmente competitivos. "Aquí, cuanta más carga tengas, mejor. No hay rectas muy largas y hay muchas curvas, así que cuanto más agarre consigas generar, más rápido podrás ir".

Queda una última incógnita: los adelantamientos. El trazado no parece ofrecer muchas oportunidades fáciles y el propio Antonelli sonríe al señalar cuál sería la estrategia ideal. "Hay que salir desde la pole, hacer una buena salida y escaparse. Porque, de lo contrario, adelantar aquí no será fácil".