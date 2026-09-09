Vettel: "La F1 2026 es emocionante, pero no comparto todo"

Se han dicho muchas cosas sobre el reglamento de 2026, positivas y negativas, porque la situación no es en absoluto blanca o negra. Por un lado, este ciclo normativo está produciendo carreras vivas y movidas, apreciadas por una buena parte del público: quienes siguen la Formula 1 quieren ver acción y adelantamientos, y este año los duelos no faltan ni siquiera en circuitos que en los últimos años habían ofrecido GP monótonos y planos.

Por otro lado, sin embargo, es inevitable preguntarse por la calidad del producto. Ver a pilotos adelantarse con diferenciales de velocidad muy elevados no es aquello a lo que la F1 debe aspirar, sobre todo cuando el estilo de conducción está fuertemente condicionado por la gestión de la batería. Por eso, ya desde 2027 la FIA y Formula 1 han introducido correcciones específicas para restablecer un equilibrio más creíble.

Es precisamente en este equilibrio por recuperar donde se inserta la reflexión de Sebastian Vettel sobre el estado del reglamento. El alemán nunca ha ocultado que no es fan de los motores turbo-híbridos, desde 2014, pero esto no significa que haya rechazado el actual ciclo técnico.

Sebastian Vettel guida una Ferrari storica Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Creo que es emocionante. Las carreras son emocionantes y sé a qué se refieren con esta pregunta. Y por eso es tan emocionante. Hay mucho más que profundizar cuando se mira a la Formula 1. Obviamente, desde el punto de vista de un piloto, quiero conducir el mejor coche y quiero ganar carreras. Pero entonces, ¿cuál es el mejor coche?”, contó Vettel durante el GP de Italia.

La pregunta es precisamente esta: ¿cuál es el mejor coche? En Monza, Vettel tuvo la posibilidad de conducir el F2002, el monoplaza con el que Michael Schumacher ganó el mundial en 2002, reavivando la memoria de los aficionados presentes y de quienes lo seguían desde casa.

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Un salto al pasado que se convirtió también en un mensaje sobre el futuro. Desde hace años, de hecho, Vettel defiende la introducción de combustibles completamente sostenibles como vía para hacer revivir las glorias del pasado de manera limpia. Es el mismo espíritu con el que rodó en Silverstone con el Williams FW41B de 1992 y con el que volvió a llevar a pista el F2002. Y es exactamente el espíritu que, según Vettel, debería representar el futuro de la F1.

Sebastian Vettel a Monza con la Ferrari F2002 Foto di: Clive Rose / Getty Images

“El coche de 2002 era en su época un auto de vanguardia, un pionero, y representa mucho de lo que encarna la Formula 1. Los coches de hoy hacen lo mismo y creo que se trata de rendimiento, precisión, disciplina, trabajo duro, pero también responsabilidad y capacidad de llevar todo esto hacia adelante. Así que también cuidar del futuro, algo que estos coches están intentando hacer”.

“Probablemente no estoy de acuerdo con todo lo que tenemos con el reglamento actual desde el punto de vista de la conducción, pero mirando hacia adelante creo que hay una gran oportunidad para involucrar a la gente y, quizá también a través de un momento como el de hoy, recordarles qué fue este deporte, qué es hoy y qué debería ser y puede ser en el futuro, y hacerlo de manera responsable”.

“Así que una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Creo que debemos encontrar prácticas que nos permitan combinar todo lo que amamos”.

Sebastian Vettel Foto di: Eric Le Galliot

La receta que Vettel imagina para el futuro es unir tecnología y responsabilidad, una visión que en parte coincide con la de Formula 1. El proyecto para el próximo ciclo técnico prevé un V8 acompañado de un pequeño KERS, para mantener un componente eléctrico. Es la dirección deseada por muchos pilotos: los coches actuales son una obra maestra tecnológica, pero la sensación extendida es que falta ese alma que se percibía hace años.

“Creo que no existe una solución que resuelva todos los problemas. Creo que en el paddock hay muchas personas – y yo fui una de ellas – que han buscado esa 'bala de plata', algo que te empuje hacia adelante y te dé una ventaja. Pero no existe un único elemento. Siempre es una combinación de muchos factores. Creo que los combustibles sostenibles son el paso adelante cuando se mira a la Formula 1 y a las carreras. Tienen un enorme potencial no solo para la F1, sino también para inspirar a otras categorías”.

“Luego, cuando se piensa en la próxima generación de coches, hay mucho potencial para hacerlo de manera responsable, porque algunas soluciones que desde el punto de vista tecnológico pueden ser increíbles podrían no ser transferibles a la carretera. Creo que también hay una responsabilidad en esto. Si esa posibilidad ya no existe y se llega a un punto en el que se está listo para simplificar, se puede seguir siendo responsable y dar ejemplo de maneras distintas y por caminos distintos”.

“No solo en la pista, sino también junto a la pista. Tengo curiosidad por ver qué traerá el futuro, porque creo que la Formula 1 tiene muchos valores positivos que me han formado e inspirado en mi vida y que llegan a muchas personas en todo el mundo”.