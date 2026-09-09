Toto Wolff, preocupado por el enfrentamiento entre los pilotos de Mercedes en Monza

Toto Wolff cree que la lucha por la victoria entreKimi Antonelli, de l , y George Russell en el Gran Premio de Italia "podría haber acabado en desastre", y que la escudería de Fórmula 1 Mercedes "habría quedado en ridículo".

Antonelli comenzó su carrera en casa desde la 19.ª posición, debido a una penalización en la parrilla por superar su límite de unidades de potencia, pero remontó hasta la segunda posición en tan solo 16 vueltas.

A continuación se produjo una batalla de 12 vueltas con Russell, en la que las Flechas de Plata se intercambiaron el liderato en varias ocasiones, hasta que una intervención del coche de seguridad virtual brindó a Antonelli la oportunidad de realizar una parada en boxes, tras lo cual volvió a la pista a solo 14 segundos de su compañero de equipo.

Gracias a los neumáticos nuevos, el italiano de 20 años alcanzó al coche en cabeza a seis vueltas del final, y fue entonces cuando se libró la batalla decisiva por la victoria —con un susto en la vuelta 49, cuando Russell se cortó la curva 2 mientras Antonelli se salía hacia la zona de grava—.

Aun así, lograron un doblete, con Antonelli aventajando a Russell en cuatro segundos y a Max Verstappen en 15 segundos al pasar por la bandera a cuadros. Sin embargo, desde luego no fue una carrera tranquila para el director del equipo Mercedes, Wolff, que se planteó ponerse en contacto con los ingenieros de carrera de sus pilotos, Marcus Dudley y Peter "Bono" Bonnington.

"Intentamos anticiparnos a posibles escenarios, y ambos han sabido comprender y asimilar a la perfección el componente de equipo —algo difícil para un piloto de carreras que intenta ganar un Gran Premio—, especialmente para Kimi en Monza y, sobre todo, para George, que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la lucha por el título", reflexionó el austriaco. "Pero siempre han pilotado limpio.

"A veces pensábamos: “Es limpio, pero está un poco ajustado”. Y tenía el dedo en el botón para avisar a Marcus, a Bono, a Kimi y a George, pero no lo pulsé.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"El último incidente fue desafortunado. George intentó no cortarse la curva y, entonces, Kimi, obviamente sobre los restos de neumáticos, siguió recto, lo que podría haber acabado en un desastre en cuanto al resultado de la carrera. Habríamos quedado como unos idiotas.

"Hablaremos de esa situación como otro pilar fundamental de cómo queremos correr en el futuro. Pero creo que mereció la pena mostrar el espíritu competitivo del equipo y dejar que se enfrentaran entre ellos".

Se le sugirió a Russell que la batalla podría recordar al Gran Premio de Canadá —otra carrera con un prolongado duelo rueda a rueda entre los Mercedes por el liderato—, a lo que él asintió con cautela.

En cualquier caso, el británico lamentó que la parada en boxes de Antonelli pusiera fin a su largo duelo.

"Me hubiera encantado continuar con la misma estrategia porque me sentía en una buena posición en esa batalla", afirmó. "Sabía más o menos exactamente lo que tenía que hacer con la gestión de la energía para defenderme, pero también cuándo atacar y realizar esas maniobras, y me preparé mucho para esta carrera en ese sentido.

"Luego, por supuesto, cuando salió el VSC, lo hizo en el momento perfecto para que los pilotos se decidieran y entraran en boxes. Y, sí, aquí estamos".

Tras no haber conseguido la victoria por quinto Gran Premio consecutivo, Russell se encuentra ahora a 66 puntos de Antonelli en la clasificación de pilotos.

Información adicional de Ronald Vording